Vamos directo a una dictadura, remarcó la senadora Paredes

La senadora Yolanda Paredes explicó el motivo por el cual solicitan la interpelación del Ministro del Interior, Enrique Riera, y el Comandante de la Policía, Carlos Benítez, señalando que no deberían temer si es que todo fue tan legal como manifiestan.

“Específicamente por los abusos cometidos por las autoridades encargadas de llevar adelante el procedimiento. Los comisarios responsables que actuaron con absoluta alevosía contra los manifestantes", indicó la legisladora.

Luego sostuvo: “Lo que más nos preocupa es la violencia utilizada, el amedrentamiento y la criminalización de las manifestaciones públicas".

“Por otro lado, sin ser una cuestión menor, la interceptación de comunicaciones privadas sin autorización judicial. Eso es gravísimo. No podemos dejar como antecedente esta situación, o de lo contrario vamos a normalizar después", remarcó.

En otro momento, la senadora dejó en claro que un Estado de derecho no pueden permitir esta situación y espera que sus colegas acompañen este pedido o de lo contrario que tengan una buena excusa.

“Acá no se trata solo de la interpelación de un Ministro, se trata de la democracia en Paraguay. De si estamos en una República o vamos directo a una dictadura”, comentó.

Infiltrados son de la Policía

La presencia de infiltrados durante la marcha, quienes serían los que generaron los incidentes, fue una de las principales excusas del motivo de la represión.

“Yo hace siete años que estoy en las luchas sociales, de ahí vengo, y en todas las manifestaciones es la propia Policía Nacional la que se encarga de meter infiltrados para que generen violencia y con esa excusa, ellos usan la represión abusiva contra los ciudadanos", manifestó.

A continuación expresó: “Yo conozco muy bien como actúa la Policía cuando quiere criminalizar manifestaciones".

Al ser consultada sobre la postura de sus demás colegas, que no ven motivos para una interpelación, respondió: ¿Por qué no aceptarían una interpelación si todo fue tan legal? Cuál sería el inconveniente para traerle acá al Comandante de la Policía y al Ministro del Interior, que está desaparecido".

“Cuando era joven, Riera estaba en la misma posición que estos jóvenes y resulta que ahora, este señor está escondido, porque no tiene cara para dar ante la población y explicar los abusos de la Policía Nacional”, recordó.

Para finalizar, sostuvo que “tienen miedo de enfrentar la realidad y de poner en evidencia una actuación criminal de la Policía Nacional”.