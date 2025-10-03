Exsenadora critica a titular de la DNIT por respaldar la emisión de facturas “a nombre de terceros”

El abogado del presidente Santiago Peña, Ricardo Preda, fue consultado hoy sobre los cuestionamientos de la emisión de facturas a nombres de terceros dentro del escándalo conocido como “los sobres del poder”.

Según el profesional, el titular de la DNIT, Óscar Orué, afirmó “que el comprador puede elegir perfectamente a nombre de quién hacer la factura”, como por ejemplo a nombre de un familiar.

“Es algo que cualquier persona en el ámbito sabe; habitualmente se puede pedir factura a nombre de un familiar”, agregó, aunque también mencionó que hay “detalles que vamos a ver después”.

Por su parte, Orué había asegurado que pedir facturas a nombre de otra persona no constituye en sí una irregularidad tributaria, ya que desde la perspectiva legal, lo importante es que las empresas emitan la factura correspondiente.

Críticas a Óscar Orué

Sobre este caso, la exsenadora Desirée Masi, publicó unas críticas en redes sociales y mencionó que la “la Asociación de Narcos y lavadores reunidos (ANlR)“, “agradece” a Orué, junto a Preda, “por la nueva doctrina de facturas a nombre de terceros”.

“Que se vean los yuyeros, despenseros, kioskos, vendedores de mandioca y demás ‘comunes’. Ese privilegio no es para todos“, cuestiona.

También apunta hacia la ministra Liliana Alcaraz, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero de la República del Paraguay (Seprelad) Seprelad, por “no controlar ni simular control”.

“Atención gente (vyra) que pedimos facturas a nuestro nombre. Se confirma la doctrina de Óscar Orué de DNIT, pidan a nombre de terceros y ya”.

