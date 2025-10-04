Pedro Halley rechaza que le digan “agitador”

Entre los rostros expuestos estaba Pedro Halley, titular de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY), de quien dijo “fue un excelente funcionario público, se jubiló y se perdió”.

El ministro Riera no solo expuso el nombre del jubilado, también su número de cédula de identidad y otros datos personales.

En respuesta, Pedro Halley respondió que para el ministro todo aquel que exija su derecho es un agitador.

“Para Riera, soy un agitador. Buenísimo. Exigir derechos de los jubilados nos pone en la lista negra del Gobierno. Esto es fascismo duro y autoritario disfrazado de democracia y defendido por pusilánimes”, escribió Pedro Halley en las páginas oficiales de la UNJPY.

Lamentó que el ministro haya calificado al movimiento de jubilados como un grupo agitador, solo por apoyar la movilización juvenil.

“Calificó al movimiento de jubilados como un grupo agitador (o subversivo, o anarquista, o terrorista..., él sabrá). Prueba de ello es que en su exposición ante el Congreso exhibió ilegítimamente mi foto y número de cédula, y el logotipo de la UNJPY como si fuera una organización criminal”, indicó el jubilado.

Aclaró, además, que el grupo que encabeza es una organización social sin fines de lucro y que no hace política partidaria, sino política social para reivindicar los derechos de los jubilados.

“Ministro Riera. La UNJPY es una organización social, sin fines de lucro, que no hace política partidaria. Lo que sí hacemos es política social, para exigir una mejor calidad de vida para los 188.000 jubilados que hay en Paraguay, de la caja que sea”, puntualizó Halley.

El jubilado indicó que no le asusta el amedrentamiento que recibió de parte del ministro Enrique Riera, pero sí le asusta la criminalización de los reclamos populares.

“No me asusta su amedrentamiento de tipo fascista. Lo que sí me asusta es la criminalización de los jubilados y sus reclamos”, dijo Halley y agregó que hace responsable personalmente a Riera de cualquier daño a la integridad física o a la vida de cada jubilado.