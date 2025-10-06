Caso Cartes: sanciones no son perpetuas y buscan cambios de comportamiento, dice Embajada de EE.UU.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos eliminó de su listado de personas designadas o bloqueadas al expresidente Horacio Cartes y a la empresa Tabacalera del Este SA, a la que había impuesto sanciones en 2023.

A través de un comunicado, la Embajada de los Estados Unidos señaló: “El 6 de octubre, los Estados Unidos levantaron todas las sanciones económicas impuestas al expresidente Horacio Cartes y las empresas vinculadas a él”.

Seguidamente, resaltó que las sanciones son herramientas importantes para promover la política exterior de los Estados Unidos e incentivar cambios de comportamiento.

“Las sanciones no están contempladas para ser medidas punitivas perpetuas”, remarcan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Las sanciones a Cartes y Velázquez, detalladas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

“En este caso, el Gobierno de los Estados Unidos decidió que, dadas las circunstancias actuales, las sanciones contra Horacio Cartes y las empresas vinculadas a él ya no eran necesarias para incentivar cambios de comportamiento, y por lo tanto, ya no eran compatibles con la política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos”, concluyo el escrito.