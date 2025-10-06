Política

Caso Cartes: sanciones no son perpetuas y buscan cambios de comportamiento, dice Embajada de EE.UU.

La Embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que explica que las sanciones económicas como se dieron en el caso del expresidente Horacio Cartes y de sus empresas buscan incentivar cambios de comportamiento y que no son perpetuas.

Por ABC Color
06 de octubre de 2025 - 15:37
El presidente de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes.
El presidente de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes.Juan Pablo Pino

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos eliminó de su listado de personas designadas o bloqueadas al expresidente Horacio Cartes y a la empresa Tabacalera del Este SA, a la que había impuesto sanciones en 2023.

A través de un comunicado, la Embajada de los Estados Unidos señaló: “El 6 de octubre, los Estados Unidos levantaron todas las sanciones económicas impuestas al expresidente Horacio Cartes y las empresas vinculadas a él”.

Seguidamente, resaltó que las sanciones son herramientas importantes para promover la política exterior de los Estados Unidos e incentivar cambios de comportamiento.

“Las sanciones no están contempladas para ser medidas punitivas perpetuas”, remarcan.

“En este caso, el Gobierno de los Estados Unidos decidió que, dadas las circunstancias actuales, las sanciones contra Horacio Cartes y las empresas vinculadas a él ya no eran necesarias para incentivar cambios de comportamiento, y por lo tanto, ya no eran compatibles con la política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos”, concluyo el escrito.

