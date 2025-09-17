Confirman juicio oral para Efraín Alegre por caso de facturas

El Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala de la Capital, confirmó ayer que el ex candidato presidencial y presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, deberá enfrentar juicio oral y público por el caso de las facturas supuestamente falsas utilizadas en su rendición de cuentas de la campaña electoral del 2018.

La decisión ratifica la resolución dictada el 7 de julio de 2021 por la jueza Cynthia Lovera, quien había rechazado los incidentes de nulidad y sobreseimiento planteados por la defensa del político liberal.

El fallo fue unánime por parte de los camaristas José Agustín Fernández, Jesús Manuel Riera y Bibiana Benítez Faría, quienes consideraron que los planteamientos de la defensa carecían de entidad suficiente para anular el proceso.

Lea más: Efraín Alegre va a juicio oral por caso facturas supuestamente fraguadas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La acusación fiscal

Según la acusación fiscal, el PLRA presentó una factura adulterada por casi G. 98 millones, lo que habría permitido justificar gastos electorales con montos abultados en detrimento del erario público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La defensa de Alegre alegaba inconsistencias en la imputación, especialmente sobre las fechas de los hechos, pero el Tribunal concluyó que no existía perjuicio real que justifique la nulidad.

Lea más: Senador sostiene que por el momento no se habla de ninguna candidatura para Efraín

Con este fallo, se confirma que Alegre irá a juicio oral por los delitos de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documento público de contenido falso.