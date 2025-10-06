Juez frenó pedido de información sobre Horacio Cartes y su familia

Vía el Portal Unificado del Información Pública, el periodista Alfredo Guachiré había solicitado datos sobre “todas las sociedades o empresas registradas en las que figuren” Horacio Manuel Cartes Jara, María Sarah Cartes Jara, Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 7 de septiembre pasado.

El solicitante obtuvo una primera respuesta el 26 de septiembre y el argumento sobre el pedido fue el siguiente: “Debido al alto volumen de presentaciones efectuadas por los sujetos obligados el portal de datos se encuentra actualmente en etapa de actualización y mantenimiento”.

“Asimismo, debe señalarse que el sistema presenta ciertas limitaciones para la extracción y procesamiento inmediato de la información, lo que ha generado retrasos adicionales en la disponibilidad de los datos. En tal sentido, la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales podrá contar con la información requerida a más tardar el 3 de octubre del corriente”, cita el documento.

La segunda respuesta efectivamente se dio el 3 de octubre, sin embargo, en esta se reveló un amparo constitucional promovido por el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, bajo patrocinio de los abogados Juan Verón y Blas Piris, para que se prohíba la entrega de datos sobre el expresidente y su familia.

“En razón a que la finalidad perseguida por los promotores del juicio mencionado es impedir la publicación de datos relacionados a las sociedades vinculadas a los amparistas, y en aplicación del artículo 54 de la Ley N° 6715/2021, corresponde diferir, como medida cautelar administrativa, la entrega de la información requerida a las resultas del juicio de amparo mencionado", detalla la segunda respuesta.

Juez solicitó al MEF que “se abstenga”

Durante el plazo de la respuesta, el 1 de octubre, el juez penal de Garantías de guardia, Francisco Acevedo, dispuso como “medida de urgencia” que el MEF “se abstenga” de entregar la documentación e información solicitada por Guachiré.

“Por medida cautelar se suspende la entrega de la información; eso es lo que ocurrió”, comentó al respecto el abogado Ezequiel Santagada, quien también precisó que es un “adelanto” de lo que pasaría cuando se apruebe la ley de protección de datos personales.

A criterio del profesional, con la legislación se va a dificultar aún más el acceso de la información que obra en poder del Estado.

