Cartistas se jactan de ser demócratas pero los opositores le recuerdan sus atropellos

Los diputados cartistas se mostraron visiblemente molestos porque algunos opositores no se quedaron a escuchar las hurras pro Horacio Cartes por el levantamiento de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

“Acusan a este sector (colorados disidentes) o a la oposición de no querer escuchar lo que se tiene que decir de su líder, cuando innumerables fueron las veces que la bancada del Partido Colorado se fue para no escuchar lo que tenía que decir la oposición”, cuestionó al diputado Guillermo Rodríguez (YoCreo).

El opositor indicó que como parlamentario se debe hablar, pero hablar de todo, no solo de lo que los cartistas quieren escuchar.

“Somos parlamentarios y tenemos que hablar, de todo. Hay que hablar del flujo de dinero en efectivo que se maneja y de una Primera Dama que puede comprar ropa por 5 mil dólares en efectivo sin que nadie le cuestione”, dijo Rodríguez.

Se preguntó también donde están las autoridades de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD)que no controlan a la familia presidencial y las compras en efectivo de la Primera Dama, Leticia Ocampos, involucrada en el caso conocido como “los sobres del poder”.

“¿Dónde está el león de la DNIT, Oscar Orué, donde está la Seprelad que a cualquier vendedor de banana o de tomate le piden su documentación? ¿Acaso la familia presidencial es una casta privilegiada?“, se preguntó el opositor.

Les recordó también a los cartistas, las licitaciones en donde están beneficiadas empresas amigas del gobierno, los casos de sicariato en la Capital y de la ineficiencia del ministro del Interior, Enrique Riera.

Por su lado, Leidy Galeano (YoCreo) indicó que se debe dar gracias a “San Horacio por los favores recibidos" y agradecer que los cartistas ahora digan que son demócratas, cuando las censuras vienen siempre del sector colorado.

“Gracias San Horacio por los favores recibidos. Hablan de democracia, pero no veo que hacen en la práctica. Utilizan el reglamento a su conveniencia para su sector. No tenemos ese aporte tan democrático del sector cuando nosotros queremos hablar”, indicó Galeano.

Agregó que se debería hablar de la inseguridad, de los casos de sicariatos y no hacer hurras al Partido Colorado, mientras hay gente muriendo.

“No vengan a querer hacerse los demócratas, cuando son los menos democráticos, usan las instituciones a su merced por su ñembo mayoría”, fustigó.

En similar tenor se expresó Alexandra Zena (Cruzada Nacional), quien dijo que se debe debatir, pero todo, no solo lo que algunos quieren escuchar.

“Si vamos a estar de este lado de la historia, tenemos que aprender a escucharnos. Yo entiendo la necesidad de hablar de su líder, pero no es el momento ni el lugar. Podría hablar del sicariato, de todas estas situaciones que dejan en zozobra a la ciudadanía”, manifestó Zena.