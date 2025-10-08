Gen Z y la Policía: Convocan a audiencia pública con detenidos en protestas del “28S”

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) cursó invitación a la treintena de detenidos en las manifestaciones contra el gobierno el pasado 28 de septiembre de la llamada “Generación Z” y a una decena de abogados que asistieron jurídicamente a estos, a fin de ahondar en las denuncias sobre presunto abuso de autoridad y detenciones arbitrarias por parte de la Policía del gobierno de Santiago Peña.

“En representación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se convoca a una Audiencia Pública relativa a los acontecimientos registrados durante y después de la manifestación del 28 de septiembre del presente año, en el marco de la marcha autoconvocada organizada por los jóvenes denominados ‘Generación Z Paraguay’“, señala parte de la invitación cursada a los detenidos y sus abogados.

La audiencia está marcada para el próximo lunes a las 9:30 en la sala de sesiones de la Cámara Baja (4º piso) y se realiza en prosecución a otras diligencia realizadas previamente por esta Comisión, que verificó la condición de detención el 28 y 29 de septiembre, así como ya mantuvo el pasado lunes una conversación con el Defensor del Pueblo, Rafael Ávila.

“El encuentro tiene por finalidad recibir los testimonios de las personas afectadas por las detenciones realizadas y conocer su versión respecto al comportamiento de las fuerzas públicas y las condiciones de detención en la Agrupación Especializada”, agrega la nota.

El procedimiento realizado por la Policía fue bastante cuestionado, puesto que las detenciones se habrían hecho sin sustento fehaciente, a tal punto que la Fiscalía ni siquiera tuvo elementos para imputar a los detenidos, muchos de los cuales fueron privados de su libertad por portación de una banana, un inhalador contra asma, y otros objetos ridículos.

El Defensor del Pueblo, que también confirmó su presencia para la audiencia, en su comparecencia previa ante la Comisión de Derechos Humanos dijo que el el 29 de septiembre verificaron in situ la situación de los detenidos y también posteriormente visitaron las mujeres lesionadas al ser atropelladas por un Lince en motocicleta.

Se trata de María Graciela Sánchez, quién junto a su hija sufrieron lesiones por parte de la Policía, a tal punto que tuvieron que ser hospitalizadas en el Hospital del Trauma, Prof. Dr. Manuel Giagni.

En todo este contexto, la Cámara de Diputados también aprobó -aunque por desatención de la mayoría cartista- una resolución declarativa que condenaba la represión policial a los manifestantes, la cual sigue vigente.