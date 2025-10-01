¿Y la piedra a Grupo Lince?: nuevo video pone en duda versión policial

Un nuevo video difundido en redes sociales pone en duda el relato de la Policía Nacional sobre el atropello de los agentes linces ocurrido el domingo pasado, durante la manifestación de la “Generación Z”.

Lea más: Video: agentes Linces atropellan a dos mujeres durante marcha “Gen Z”

En las imágenes se observa cómo un joven estaba caminando tranquilamente sobre la calle Antequera de Asunción, y, al notar que es acorralado por agentes policiales en motocicleta, huye de ellos y dobla en la esquina de la calle Azara, donde había otro grupo de personas.

Ante la reacción del joven, estos lo persiguen, algunos a la corrida y con sirenas encendidas, hasta que el joven es reducido a pocos metros y se arrodilla en la vereda.

Lea más: Joven atropellada por linces deberá someterse a al menos dos cirugías, revela familiar

Pese a que la situación ya se veía controlada, una quinta motocicleta llegó al sitio, y en vez de frenar, finalmente aceleró y terminó embistiendo contra el grupo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el video se ve que la moto, al acelerar, sube a la vereda, lo que le hace levantar su rueda delantera y golpea a las personas en el lugar. Asimismo, los agentes sobre la moto terminan cayéndose.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Allí resultaron heridas el joven y dos mujeres: la escritora María Graciela Sánchez y su hija, Cynthia Cardozo, de 32 años, quien sufrió fracturas y debe someterse a cirugías en el Hospital de Trauma.

La versión oficial bajo cuestionamiento

El comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez, había intentado explicar qué es lo que ocurrió y expresó el motociclista perdió el control tras recibir una pedrada en el casco. “No hubo dolo, fue un efecto colateral”, afirmó.

Lea más: Video: repudian a policías Lince por atropellar a escritora y a su hija

Este caso también generó reacción e indignación en la ciudadanía por la fuerza arbitraria ejercida por los agentes policiales durante una protesta pacífica.