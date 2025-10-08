Reelección presidencial: el país tiene problemas más urgentes, expresó senador

Luego de que se haga oficial el levantamiento de la sanción por parte de los Estados Unidos a Horacio Cartes y sus empresas, comenzaron a sonar voces sobre una posible reforma constitucional para incluir la figura de reelección presidencial.
El senador Juan Afara fue consultado sobre esta posibilidad, a lo que señaló que ahora mismo existen problemas más urgentes en el país.
“Creo que es muy pronto para hablar de eso, pero ojalá que no. Ojalá que atendamos los muchos problemas que hay en el país, que se atienda a la gente. Yo creo que a eso hay que dedicarse antes de estar hablando de una reelección”.
A continuación sostuvo: “Claro que hay cosas mucho más importantes, pero tampoco se puede descartar. Pero hay que enfocarse en las cosas importantes”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Acá parece que somos amnésicos, nos olvidamos de los problemas. Parece que tenemos un gobierno de cleptocracia, porque a todo lo que estamos viendo no le prestamos atención”, apuntó.
Lea más: Sin quórum, cartismo declara “cepilleada libre” en Diputados y otros tildan de “bananero” a EE.UU.
“Si se llegara a plantear esa situación, hablaríamos en la disidencia”, concluyó el senador.