Aparece un tercer intendente en Puerto Casado

Una nota remitida al presidente del Banco Nacional de Fomento Manuel Ochipintti está generando confusión entre los contribuyentes de Puerto Casado debido a que un concejal aparentemente se atribuyó el cargo de “intendente interino” y solicitó manejar la cuenta municipal.

Lea más: Cámara confirma condena del intendente cartista Hilario Adorno

Se trata del concejal Claudio Martínez Medina (ANR-HC), cuya firma electrónica aparece en una nota remitida al Banco Nacional del Fomento alegando ser “intendente interino” de Puerto Casado.

Esta solicitud para administrar los millonarios recursos que recibe la Municipalidad de Puerto Casado, de parte del Ministerio de Economía, generó confusión teniendo en cuenta que el intendente interino electo de entre su pares es el concejal Domingo Vera (ANR).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vera en varias ocasiones presentó nota ante el BCF justificando su elección como intendente interino. Sin embargo, hasta la fecha, le niegan los fondos, por lo cual Hilario Adorno, a pesar de estar condenado, sigue administrando la plata de los casadeños, sin rendir cuentas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En lo que va del año Hilario Adorno ya recibió más de G. 2.200 millones de parte del Ministerio de Economía, pero según el último reporte de la CGR no presentó su rendición de cuenta cuatrimestral.

Lea más: Municipios no rinden cuentas sobre el uso de royalties a CGR

Hilario Adorno, fue condenado por lesión de confianza a 3 años y ocho meses de cárcel, su sentencia fue recientemente confirmada por el Tribunal de Apelación. Además tiene prohibición de acercarse a la sede municipal, pero desde su quincho administra la plata que el Ministerio de Economía, a cargo Carlos Fernández Valdovinos, le transfiere de manera mensual.

Consultado al respecto, Domingo Vera indicó que fue electo por unanimidad el 8 de abril de entre sus pares como intendente, entre ellos votó a su favor el concejal Claudio Martínez. Recordó además que la resolución de la Junta Municipal se ratificó en junio pasado.

Agregó que consultó al concejal Martínez sobre la nota y que este le negó que haya firmando. Agregó que otro maneja su firma electrónica, que aparentemente estaría siendo manipulada por el diputado cartista Domingo " Mino" Adorno, hermano del intendente Hilario.

“Dijo que no firmó y que supuestamente otra persona usa su firma digital. Para mí que miente, y en teoría está siendo maniobrado por el diputado Mino Adorno”, dijo Domingo Vera.

En tanto que, mensajeamos a Martínez a su número de teléfono particular con terminación 579 para consultarle sobre su pedido al BCF, pero, a pesar de que leyó nuestra consulta, optó por ignorarnos.