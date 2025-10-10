Paolo Leite, el seccionalero que Raúl Latorre ubicó en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, firmó en agosto pasado el traslado definitivo a la Cámara Baja del presidente de la Seccional Nº 39 de Asunción y uno de sus operadores políticos, Paolo Elías Leite Velázquez, quien previamente era funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Dirección Nacional de Correos (Dinacopa).

Según la declaración jurada presentada a mediados de agosto ante la Contraloría, Leite Velázquez reportó su traslado definitivo a Diputados, supuestamente asignado a la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja.

Sin embargo, actualmente ocuparía el cargo de Director de Gabinete de la Dirección de Administración y Finanzas de la Cámara Baja. Los reportes sobre su salario son contradictorios en las bases de datos públicas.

Lea más: Sospechosa movida y “premio” para mano derecha de Latorre

En la página del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) registra un salario de G. 6.460.000 hasta agosto (último disponible), sin embargo, el cargo de Jefe de Gabinete tiene una asignación que ronda los G. 13.227.900, entre salarios y beneficios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bachiller y animador

El propio Elías Leite declaró ante la Contraloría no poseer título universitario, lo cual coincide también con los registros del MEF y la planilla de Diputados, donde se consigna su formación secundaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También en sus anteriores declaraciones juradas, consigna como ingreso extra “servicio de animación”, alegando recibir G. 2.000.000 al mes en dicho concepto.

Hasta marzo del año pasado, Leite se mostraba activamente al lado de Latorre y del imputado exintendente cartista de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), quien se vio obligado a renunciar el 22 de agosto pasado, para evitar ser echado tras un lapidario proceso de intervención contra su administración.

Lea más: Para Latorre, denuncia de sobres en Mburuvicha Róga son “enojo” de una “funcionaria desleal”

También en abril del año pasado, se fue junto con Nenecho y otros cartistas de Asunción a rendir pleitesía al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, en la Junta de Gobierno de la ANR.