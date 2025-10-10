Mujeres liberales temen que el PLRA derogue la paridad en su convención extraordinaria

La concejala liberal de Asunción Fiorella Forestieri advirtió que dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) existe una preocupación ante rumores sobre un intento de modificar el estatuto partidario para derogar la exigencia de paridad de género en las listas.

Según explicó, la convención extraordinaria convocada para este domingo tiene un orden del día limitado a dos puntos específicos, y cualquier intento de incluir otro tema sería irregular y contrario al reglamento interno.

“La convocatoria fue realizada legalmente por el Directorio y contempla solamente dos puntos: la aprobación de alianzas y concertaciones conforme al calendario electoral, y la modificación del estatuto partidario, pero exclusivamente para adecuarlo a la Ley N.º 6501/2022 de Financiamiento Político y a la Resolución N.º 369 sobre transparencia y prevención del lavado de dinero en campañas electorales”, detalló.

Un “atropello” a la institucionalidad

Forestieri sostuvo que, pese a esa claridad, “en los últimos días surgen rumores de que hay sectores que pretenden incluir otros temas fuera de la convocatoria, incluso la eliminación del artículo que garantiza la conformación de listas con un 50% de mujeres y 50% de hombres”.

La concejala consideró que tal maniobra “sería un atropello a la institucionalidad del Partido Liberal, una forma de romper las reglas y retroceder derechos que las mujeres ya hemos adquirido”.

Nadie quiere hacerse responsable

Aseguró que un grupo de convencionales del departamento de Itapúa habría presentado una nota solicitando la modificación de dicho artículo.

“Lo que más nos preocupa es que nadie se hace cargo de esa propuesta. Nadie quiere asumir la autoría porque sabe que tendría un costo político importante, sobre todo estando a meses de una interna partidaria”, expresó.

Forestieri insistió en que cualquier intento de tratar un punto no incluido en el orden del día sería “totalmente irregular”, ya que la convocatoria extraordinaria “solo permite discutir los temas especificados en la publicación oficial”.

Agregó que “la publicación ya se hizo con esos dos puntos, y cualquier intento de incluir otros sería un procedimiento ilegal”.

Objetivo sería elecciones municipales

En cuanto al impacto que tendría la eliminación de la paridad, la concejala afirmó que el objetivo sería aplicarla ya en las próximas elecciones municipales.

“Lo que quieren es no cumplir con el 50% en las municipales y en las internas. Ese es nuestro temor: que atropellen esta convención e incluyan por la ventana la modificación del estatuto para eliminar la paridad”, señaló.

Forestieri rechazó el argumento de que hay pocas mujeres dispuestas a participar en política. “Dicen que las listas son difíciles de conformar con mujeres, pero es totalmente falso. Durante muchas elecciones, el setenta por ciento de las listas fueron integradas por mujeres. Ese argumento es una excusa para retroceder en derechos”, sostuvo.

No descartan medidas judiciales

La concejala adelantó que, en caso de que se intente tratar el tema de manera irregular, las mujeres liberales están preparadas para recurrir a instancias judiciales. “Nosotras estamos organizadas y unidas. Tenemos una plataforma de mujeres y un equipo jurídico que está analizando las medidas que podrían adoptarse”, afirmó.

Forestieri destacó la importancia de la convención extraordinaria del domingo no solo para el partido, sino también para la democracia paraguaya.

“El domingo es un día importante para el Partido Liberal y para la democracia en general. Espero que sea una gran fiesta liberal y una victoria de la democracia, no un retroceso en los derechos conquistados por las mujeres”, dijo.