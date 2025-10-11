Seccionalero Elias Leite, mimado de Latorre y de la “cómplice” de Nenecho

El seccionalero Paolo Elías Leite Velázquez es la personificación de la política del presidente de la República, Santiago Peña, que en campaña había dicho que hay quienes “creen que los cargos que tienen son porque son guapitos, porque tienen la pared llena de títulos, pero los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado”.

Lea más: Paolo Leite, el seccionalero que Raúl Latorre ubicó en Diputados

En el caso de Leite Velázquez, sin título universitario y sin más mérito que ser operador político y animador, no solo logró actualmente ubicarse en un cargo en la Cámara de Diputados de la mano de Latorre, sino que previamente ya fue premiado con un millonario salario de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), actualmente a cargo de Nidia Lorena López de González.

Lea más: Juez dicta salida procesal a exdirectora de la Comuna, en caso “detergentes de oro”

Desde junio del año pasado hasta mayo de este año, cobraba como “asesor” de Dinacopa, con salario y beneficios que ascendían a G. 17.200.000 al mes.

De vuelta, el “mérito” es simplemente ser operador político de Latorre y del exintendente de Asunción el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, que se vio forzado a renunciar en agosto pasado antes de ser rajado tras un lapidario informe de intervención a su gestión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La directora de Dinacopa, Nidia Lorena López, no solo es también operadora de Nenecho, sino que además fue imputada junto a él en el caso de los “detergentes de oro” en pandemia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, se puede considerar que la funcionaria confesó el hecho, puesto que el 23 de septiembre pasado fue beneficiada por el juez Rodrigo Estigarribia con la suspensión condicional del procedimiento a cambio de admitir su culpa y el pago de unos G. 250.000.000 en concepto de reparación del daño.