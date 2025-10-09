Juez solicitó que Alex Gomes sea derivado a una cárcel de máxima seguridad

Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, se encuentra actualmente recluido en la Penitenciaría Regional de Encarnación – Centro de Reinserción Social (Cereso). El juez Omar Legal confirmó que luego de que se revelaran chats donde él expresa que tarde o temprano iban a matar a Marcelo Pecci, tomó la determinación de pedir que sea remitido a una cárcel de máxima seguridad.

Señaló que ya remitió un oficio al Ministerio de Justicia y a la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), para solicitar que pase a contar con un régimen especial. Puntualmente, que sea remitido al Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza” (Emboscada), puesto que es la cárcel de mayor seguridad actualmente en el país.

Agregó que eso ya fue enviado temprano y que, posteriormente, analizarán otras medidas de seguridad que ameriten para proteger a todos los agentes involucrados en su causa.

Chats forman parte de la acusación contra Rodrigues

El juez detalló en otro momento que los chats forman parte de las pruebas presentadas al Ministerio Público en el marco de la causa Pavo Real II, mediante la cual está siendo investigado Rodrigues Gomes, por presunto lavado de dinero y narcotráfico. Detalló que son “algo nuevo” y forman parte de un informe que proviene de la Europol y SIU Policía.

“Esto se plantea ahora en la acusación presentada por el Ministerio Público en contra del señor Alexandre Rodrigues Gomes. Es importante acotar que hace unos días el Ministerio Público solicitó copia de este informe para proseguir con la investigación del homicidio de Marcelo Pecci”, señaló al indicar que el equipo investigador del crimen del fiscal contra el crimen organizado también tuvo acceso a estas conversaciones.

Así también, resaltó que estos datos que hoy salen a luz también deben ser investigados en el marco de esa causa abierta para buscar al autor intelectual del homicidio de Pecci. “Evidentemente, creo que es un insumo para que el Ministerio Público realice las investigaciones”, manifestó.

Justicia cumplirá con el oficio

En comunicación con ABC Cardinal, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, dijo que se cumplirá con el oficio judicial una vez que este tenga ingreso en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.

Señaló que la penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada, a donde el juez solicitó sea remitido el procesado, es una de las prisiones del país que cuentan con módulos de seguridad máxima para albergar a personas privadas de su libertad de “alto perfil” como Rodrigues Gomes.

La otra cárcel con esas capacidades es el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.

El viceministro Nicora agregó que el eventual traslado de Rodrigues Gomes deberá realizarse con “toda la cápsula de seguridad” necesaria para personas de su perfil.