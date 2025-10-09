LaMafiaManda: datos de Europol estaban en poder de la Fiscalía desde 2021, según Tuma

Una serie de mensajes extraídos del sistema SKY ECC por la Europol y entregados a Paraguay revelan una intención de matar al fiscal Marcelo Pecci en el 2020. Se trata de un intercambio de chats entre el acusado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, el presunto pistolero Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe.

Al respecto, el abogado Óscar Tuma, quien representa a la familia del fallecido diputado, alegó que “no existe ninguna imputación” por estas sospechas sobre el caso Pecci.

Asimismo, asegura que la remisión de estos datos por parte de Europol ya se dio en el 2021 y supuestamente desde ese entonces, estas informaciones ya estaban en poder de la Fiscalía paraguaya.

“Toda la información de SKY está desde 2021. No hay nada nuevo; Paraguay ya tenía esta información, ya estaba todo y no hay una porción nueva. Toda la información que remitió Europol fue empaquetada de una vez”, alegó.

“Extraña” solicitud del juez

Sobre el caso, el juez Osmar Legal confirmó que esta mañana remitió un oficio al Ministerio de Justicia y a la FOPE para que Alexandre Rodrigues Gomes sea derivado a la cárcel de máxima seguridad de Emboscada.

La decisión fue tomada luego de que se dieran a conocer chats que revelan tenía intención de matar al fiscal Marcelo Pecci, 19 meses antes del crimen.

Sobre este último punto, Tuma aseguró que le “extraña” el pedido, ya que nuevamente, sostiene que toda esa información ya se tenía hace tiempo en nuestro país.

