Sobrina de Lalo Gomes entró con Juancho Acosta y sigue con Latorre en Diputados

Lizany Solís Gómez, sobrina de Eulalio “Lalo” Gomes, desde noviembre del año pasado es ya funcionaria permanente de Diputados nombrada durante la presidencia del cartista Raúl Latorre, y cobra mensualmente G. 6.525.365. Actualmente está asignada a la oficina parlamentaria del diputado cartista Arturo Urbieta.

Previamente, al menos hasta agosto del año pasado, estuvo asignada a la oficina del diputado cartista y miembro sustituto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), José Rodríguez.

Si embargo, su arribo a la Cámara se da de la mano del actual gobernador de Amambay y exdiputado en el periodo 2018-2023, “Juancho” Acosta, también salpicado por los chats con Lalo Gomes.

Las primeras conversaciones del caso “La Mafia Manda” divulgados en marzo de este año ya divulgaban que el actual gobernador de Amambay, “Juancho” Acosta respondía hasta con subordinación a “Lalo” Gomes, quien incluso llegó a reclamarle: “hasta ahora a ningún de mi recomendado no me dio nada” (sic) y le recordó que “nosotros pusimos mucho dinero en la campaña de uds”.

Atendiendo a que ayer cerca del mediodía arribó de un viaje de casi una semana a Taiwán, se espera que esta mañana el presidente de Diputados, Latorre comunique si tomará alguna medida administrativa contra la sobrina de Lalo.

Solo podría haber un sumario para sobrina de “Lalo” Gomes

Por su condición de funcionaria permanente, en el caso de que se tome alguna medida, sería apenas la apertura de un sumario.

“El (h)ampa de la frontera es distinto somos todos amigos” (sic), le envió por mensaje diciembre de 2023 Lizany Solís a Lalo tras un operativo conjunto con Brasil en busca del presunto narco Rolando Ronaldo Mendes Nunes, que se habría fugado tras estar oculto en una vivienda de nombre Salto Diamante (propiedad de Lalo).