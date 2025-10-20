Política

DD.JJ. de Peña: muestra que “ya está mejor” mientras la gente “opararãmba soguegui”

Para el diputado opositor Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C), la declaración jurada actualizada del presidente de la República Santiago Peña (ANR-HC) tendría como fin “un blanqueamiento con aval institucional”, pero también es una confirmación de que “ellos ya están mejor” mientras que la ciudadanía “opararãmba soguegui” (sin dinero alguno).

Por ABC Color
20 de octubre de 2025 - 20:22
El presidente de la República, Paraguay, Santiago Peña.
El presidente de la República, Paraguay, Santiago Peña.Bienvenido Velasco

El mismo afirmó que por una parte, con esta presentación de Peña ante la Contraloría, “su estrategia es hacer que ese organismo extrapoder -que también está copado por gente del Partido Colorado- diga que sus bienes están como debería de ser”, es decir, todo “huele a un blanqueamiento con aval institucional”.

Lea más: “Trabajo fino de cosmetología” de Peña no logra “maquillar” sus DD.JJ., dice González

Por otra parte, el parlamentario dijo que le dio la razón a la oposición, que ya advertía que a diferencia de la ciudadanía “ellos ya están mejor” porque “hoy su declaración jurada nos dice que tiene 1.500 millones de guaraníes más en este periodo de apenas 2 años” de gobierno.

“Siempre dijimos, con el gobierno de Santiago Peña, con el gobierno del cartismo, aumentó la desigualdad entre paraguayos. Solamente ‘ellos están mejor’ y el pueblo ‘bien, gracias’, opararãmba soguegui lo mitã”, dicho en guaraní que hace referencia a una pobreza muy evidente por falta de ingresos.