Ortega pide investigar la declaración jurada de Peña y alerta posible blanqueamiento

La diputada Johanna Ortega (PPS-Central) se refirió a la actualización de la Declaración Jurada del presidente Santiago Peña e indicó que es una cuestión sin precedentes. Indicó que la misma tienen que ser investigada por Fiscalía, ya que el crecimiento de su patrimonio fue de más de 1.500 por ciento.
“Creo que es una cuestión sin precedentes. Que todavía no llegó ni a la mitad de su mandato y ya tenga que hacer una actualización de su declaración jurada. Que no es una rectificación, sino una actualización, que con más razón requiere una investigación por parte de Fiscalía, para verificar la veracidad de la información”, señaló la legisladora.
Luego expresó: “Pesando sobre él (Peña) una denuncia en Fiscalía, lo que corresponde ahora, más que nunca, es que Fiscalía abra una carpeta e investigue la veracidad”.
La diputada remarcó que el presidente de la República creció su patrimonio 1.603 por ciento, algo que no es una cuestión menor.
“Si el presidente declaró ahora su mansión en San Bernardino, hay que verificar el título de propiedad, cuándo se inscribió en registros públicos, el préstamo que él dice que hizo para construir esa casa, cuándo se desembolsó ese préstamo, cuáles fueron los movimientos y transacciones que respaldan esos movimientos de dinero para pagar”, apuntó Ortega.
Ante la consulta sobre cuál sería la intención de Peña con esta movida, respondió: “Yo creo que la intención del presidente, con este movimiento, es un blanqueo por parte de Contraloría. No exponerse a un examen de correspondencia habrá sido la estrategia”.
“Lastimosamente, el contralor ha sido una persona que también jugó a favor de los intereses del movimiento del que forma parte el presidente. Teniendo en cuenta que hasta hoy no hay una correspondencia de bienes de Nenecho y Lizarella, podemos inducir que el contralor va a tener la misma conducta y es parte de una estrategia con el fiscal”, finalizó.