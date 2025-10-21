Por temor diputado Benítez declina su intención de ser intendente de Pedro Juan

El diputado Santiago Benítez (ANR-HC), quien asumió en reemplazo del fallecido Eulalio “Lalo” Gomes (ANR-HC) adelantó que declinó de su precandidatura a la intendencia de Pedro Juan Caballero. Alegó que desde que hizo pública su intención de ser intendente recibió múltiples amenazas al igual que su familia.

“A partir de hacer mi lanzamiento como candidato comencé a recibir las amenazas. Di algunos nombres de quienes serían, pero nunca pude probar. Decliné para evitar las peleas dentro del partido y porque mi familia vive en zozobra”, dijo el diputado cartista.

El parlamentario indicó que antes los narcotraficantes financiaban campañas políticas y hoy son ellos los candidatos, por lo cual prefiere declinar su candidatura para evitar ser asesinado.

“Cuando hablamos de políticos y de política no es peligroso, pero cuando hablamos de narcopolítica es diferente. Están mimetizados, antes se patrocinaban candidaturas ahora ellos se candidatan. Ya es un poco difícil por eso decidí poner un punto aparte a esto”, sentenció Santiago Benítez.

Por otro lado, habló sobre el último sicariato ocurrido el lunes en el estacionamiento de un shopping en Pedro Juan Caballero donde sicarios asesinaron a un político brasileño y agregó que falta más trabajo de inteligencia policial para evitar este tipo de situaciones.

“Pedro Juan tiene muchas cosas positivas, pero la participación de seguridad es necesaria. Pido a las autoridades que se pueda dar énfasis en la prevención. Se requiere un servicio de inteligencia. Las estadísticas de hechos punibles bajaron, pero seguimos teniendo”, puntualizó el parlamentario.