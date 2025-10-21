Política

Video: Solinger le tiró flores... pero se equivocó de Johana

La breve sesión de Diputados de la fecha, lejos de destacarse por temas importantes para la ciudadanía, fue tan irrelevante que lo más destacado fueron los ostentosos arreglos florales por el cumpleaños de la diputada cartista Johana Vega, y la confusión de su colega cartista Germán Solinger, quien felicitó a Johanna Ortega.

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 14:50
Gent. Prensa Diputados
El cumpleaños 35 de la diputada cartista Johana Vega no pasó desapercibido hoy, ya que su pareja, el titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, llenó con costosos ramos y arreglos de flores su curul y también por un llamativo “blooper” del diputado cartista Germán Solinger quien, coincidentemente, ayer cumplió 57 años.

“Quiero también felicitarle, ahora me acuerdo, está de cumpleaños la compañera Johanna... Ortega, gran compañera, amiga, así que muchas felicidades, también quería Johana por este día que estás recibiendo, este nuevo año y muchas bendiciones”, dijo Solinger deshaciéndose en elogios hacia la colega equivocada.

Es debido a que mencionó a la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), cuando en realidad se trataba de Johana Vega (ANR, HC), lo cual notó recién cuando un funcionario de la Cámara le sopló al oído el error.

“Johana Vega, aclaro, Johana Vega, aclaro”, dijo, apresuradamente, atribuyendo su confusión a “la emoción de recibir tanto afecto y cariño de ustedes (por su cumpleaños que fue en la víspera) hace que erremos un poco”.

Más allá de la curiosa confusión del legislador, lo lamentable es que esto haya sido lo único “notable” de una sesión de Diputados que se terminó levantando por falta de quorum tras apenas una hora de transcurrida, sin haberse tratado ni uno solo de los 17 puntos del orden del día.

