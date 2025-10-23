Mario Abdo diserta sobre geopolítica en Colombia

En el marco de su visita a Colombia, el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez (2018-2023), participó hoy en una conferencia organizada por la Fundación Innovación para el Desarrollo (I+D), encabezada por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). El encuentro tuvo como eje central la transición energética y los retos y oportunidades que esta implica.

Abdo Benítez (ANR) intervino en el panel “Geopolítica y Energía”, junto al exsubsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Daniel Erikson, y al embajador de Estados Unidos en la India, Eric Garcetti.

En su exposición, el expresidente Abdo Benítez abordó diversos aspectos sobre la potencialidad energética del Paraguay y compartió reflexiones en torno a su experiencia en política exterior, particularmente en relación con Venezuela y Taiwán.

Visita a Uribe

En Colombia, Mario Abdo Benítez visitó este lunes último al expresidente Álvaro Uribe, con quien intercambió opiniones sobre lo que sucede en sus respectivos países y, en general, en América Latina.

“Agradecido con la generosa visita del ex presidente Mario Abdo de la hermana Paraguay. En la compañía de sus hijos, fue para mí muy valioso escucharlo sobre nuestras dos patrias y la situación de nuestra América Latina”, dijo Uribe en su cuenta de X.

Uribe acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparecen los dos ex gobernantes y los hijos del paraguayo, en una vivienda de Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste).

El encuentro entre Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, y Abdo Benítez, ocurrió horas antes de conocerse el fallo en el que el Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer su decisión de segunda instancia sobre la sentencia a 12 años de prisión domiciliaria contra el ex mandatario, hallado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Ese fallo de segunda instancia es producto de una apelación de la defensa de Uribe y de la Procuraduría (Ministerio Público), que consideran que la condena impuesta al ex presidente no tiene fundamentos jurídicos.