Peña entregó los primeros títulos de propiedad a familias asentadas en Marina Cué

El presidente de la República, Santiago Peña, inició su jornada en Marina Cué, departamento de Canindeyú, donde se entregaron los primeros 82 títulos de propiedad cedidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a las familias asentadas en la zona.

“Hoy los paraguayos estamos demostrando que el amor le gana al odio. Que la concordia entre los paraguayos puede mucho más que la división”, comenzó expresando Santiago Peña en su discurso.

A continuación señaló: “El Paraguay es una nación grande, es un gigante que está resurgiendo de la mano de todos los paraguayos. El Paraguay es un gigante que resurge esta mañana de la mano de Darío (representante de las familias beneficiadas). De tu mano resurge el Paraguay, este gigante resurge de tu mano, Darío”.

Seguido, el mandatario remarcó que el 2012 fue un año fatídico para el Paraguay. “El enfrentamiento en Marina Cué no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso que buscó enfrentar a los paraguayos, buscó enfrentar a las autoridades con su pueblo”, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Indert ya es propietario de Marina Cue, y tierras serán entregadas a campesinos ocupantes del lugar

En aquella ocasión, murieron 11 campesinos y seis policías. El hecho se dio en un procedimiento de intento de desalojo en el asentamiento ubicado en la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento, Santi manifestó: “La política paraguaya nos tenía acostumbrados a la pelea, que el juicio político, que el apriete. Y lo que nosotros hemos podido alcanzar ha sido gracias al amor, al amor al pueblo paraguayo”.

“Nosotros estamos acá para servirle al pueblo. Nosotros estamos acá para mejorar la calidad de vida del pueblo. Pero entre las autoridades y el pueblo están los intereses económicos y políticos, que lo que buscan es enfrentarnos, dividirnos”, remarcó.

“Esto que conseguimos es grande. Pero esto es apenas el comienzo de lo que queremos que sea, una comunidad modelo, una referencia”, finalizó el presidente.