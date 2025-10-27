Senador pide que PLRA sancione a precandidata a concejalía detenida por venta ilegal de armas

Personal de la Dirección General de Investigación Criminal y Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Policía Nacional realizó allanamientos en simultáneo el sábado en las localidades de San Antonio y Capiatá, en el marco de la operación Andina II.

Durante los operativos fueron detenidas 4 personas, implicadas en la venta ilegal de armas a organizaciones criminales de Brasil. Entre ellas una mujer, Griselda Ledesma (43), precandidata a la concejalía de Villa Elisa, por el Partido Liberal.

El senador Ever Villalba indicó que ante esta situación corresponde la suspensión de afiliación de Graciela Elizabeth Ledesma. “El Partido debe tomar postura y principalmente, quienes estaban militando con ella y formaban parte de un equipo interno, deberían pedir una acción concreta”.

El senador remarcó que el Partido no puede estar en silencio y menos ante una situación como esta. “Se tiene que sentar una postura firme y en este caso debe mostrar ejemplo”.

Seguido aclaró: “Nosotros no podemos estar cuestionando a la ANR por estar manteniendo en sus filas a gente relacionada con el narcotráfico, que están siendo procesados, y que gente de nuestra fila, que se dedican a la misma actividad, también sean protegidos”.

“Ahora mismo, el Partido debe suspenderle su afiliación hasta tanto se demuestre su culpabilidad o inocencia. Pero hasta ahora no escuché que se haya tomado postura y la verdad dudo mucho que lo haga”, remarcó.

Cuando fue consultado sobre esa última afirmación, señaló: “Porque Hugo Fleitas, titular del PLRA, ha mantenido en silencio al partido desde hace dos años”.