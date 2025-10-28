Derecho UNA: Rocío Vallejo habla de “extravío ético” por influencias de Bogarín Alfonso

La rectora de la UNA, Zully Vera, tiene entre sus funcionarios de confianza a varios miembros de la claque de Jorge Bogarín, declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos. Este último había solicitado a la máxima autoridad universitaria, la destitución del decano de Derecho UNA, Carlos González Morel, por supuestas irregularidades en su gestión.

Al respecto, la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo apuntó que “vivimos en una barbarie” y también se registra un “extravío ético” dentro de la mencionada facultad.

Si bien no hizo mención directa al “significativamente corrupto”, apuntó que ante la presión para que renuncie o sea destituido el decano “es lamentable”, ya que demuestra que la academia llegó a una “degradación política”.

“Cuando son atacadas las instituciones de las que formamos parte, duele mucho. En mi querida Facultad de Derecho de la UNA, vemos cómo se ha instalado la violencia, vemos cómo se ataca al decanato, que hoy por una coyuntura política de acuerdo a las elecciones, es en todo caso el que decide en el Consejo Directivo de la facultad”

“Esto nos afecta directamente a todos”

La legisladora también mencionó que lo que ocurre en Derecho UNA “nos afecta directamente a todos”, ya que esta facultad es donde se formarían futuros fiscales, jueces, defensores y ministros.

“Esta es una facultad que ha perdido el rumbo de la ética y del buen comportamiento. Ojalá que ese rumbo se restituya porque el daño que le están haciendo a la institución ya está en un punto de casi irreparable”, agregó.

El 16 de octubre, Jorge Bogarín y miembros de su claque, pidieron a la rectora de la Universidad Nacional de Asunción la destitución del decano de la Facultad de Derecho. La solicitud fue realizada luego de que el clan de Bogarín sufriera una paliza en las elecciones del estamento docente para el consejo directivo de la Facultad de Derecho, donde perdió 5 de 6 escaños para miembros titulares.

