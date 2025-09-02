Derecho UNA: denuncian que Jorge Bogarín quiere copar estamento docente

Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), denuncian que el clan liderado por Jorge Bogarín, recientemente electo como representante no docente ante el consejo directivo, plantea modificar el reglamento docente de esta sede, con el fin supuestamente de copar la casa de estudios con sus aliados.

“Estamos viviendo un contrasentido, porque se pretende imponer reglamentaciones que lejos de provenir del estamento docente, carecen de autenticidad. Se trata de una propuesta de una representante estudiantil, alentada por el sector de egresados”, aseguró José Agustín Fernández, docente de Derecho UNA.

Según indicó, la propuesta no fue considerada ni socializada con los actuales profesores, lo que consideró de arbitrario y autoritario. “Lo que hoy se pretende es una tiranía de la mayoría, aprovechando una mayoría circunstancial y todo de manera apresurada”, expresó sobre el proyecto.

El plan se trataría esta tarde, en una sesión impulsada por miembros del consejo directivo, liderados por el movimiento de Bogarín Alfonso. La reunión estará presidida por el vicedecano de Derecho UNA y procurador general de la República, Marco Aurelio González. También se presentó su hermano, José González, asesor jurídico del IPS y miembro del estamento no docente de la Facultad.

Trasfondo son próximas elecciones, sostienen docentes

El profesor Fernández aseguró que el intento de modificación, así como denuncias impulsadas por el sector de Bogarín, tienen un trasfondo que son las próximas elecciones para representantes docentes del consejo directivo y ante el consejo superior universitario, que deben llevarse a cabo en octubre.

Indicó que el mismo movimiento denunció una supuesta irregularidad en el nombramiento del director académico de la filial de Derecho UNA en Coronel Oviedo, Rubén Romero Toledo, por parte del decano Carlos González Morel, alegando presuntas incongruencias según la nueva ley de la carrera civil.

La denuncia, que fue propuesta por un sector de estudiantes, indica que la designación sin concurso de Romero Toledo implica la realización de un acto expresamente prohibido por la ley y sancionado con la nulidad por el artículo 14 de la ley 7.445/25 de la carrera civil.

Decanato asegura que nombramiento es legal

Sin embargo, el decanato emitió un dictamen por el cual pide al consejo directivo declarar nulo este reclamo, indicando que se trata de un cargo de confianza, regido por la autonomía universitaria, garantizada por la Constitución Nacional.

“Estas denuncias tienen el mismo trasfondo electoral, porque el decano está plenamente facultado a nombrar directores de filiales según la autonomía universitaria”, aseguró el profesor José Agustín Fernández.

Consultamos sobre la denuncia con el decano de Derecho, Carlos Morel, sin embargo no respondió nuestros mensajes ni llamados a su teléfono celular. Estamos abiertos a recibir su versión, cuando así lo disponga.

Al momento de esta publicación, la sesión extraordinaria del consejo directivo de la facultad, donde tendrían que decidir si buscan cambios en el reglamento docente, todavía no culminaba. En caso de aprobarse en el consejo, el pedido debe ser elevado luego al decano para su resolución.

Presidente del centro de estudiantes renunciará al cargo

El actual presidente del centro de estudiantes de Derecho, Enzo Yódice, renunciará a su cargo este jueves 3 de setiembre.

El estudiante, quien había ganado nuevamente las últimas elecciones en Derecho UNA, y que anteriormente había tenido una pulseada con el estudiante Alejandro “tratito” Ovelar, hijo del senador colorado cartista Silvio Ovelar, anunció que renunciará a su cargo mañana.

No obstante, aclaró que la renuncia no tiene que ver con cuestiones políticas ni la situación que se da en Derecho UNA, con la puja entre movimientos afines a Jorge Bogarín.

“Es una decisión personal, luego de haber prometido que renunciaría al cargo para cederlo a mi compañero de fórmula, el estudiante Bruno Ramírez”, alegó el joven.