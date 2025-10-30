Política
30 de octubre de 2025 - 11:23

Diputado presenta proyecto de ley de compensación de deudas entre Municipalidad de Asunción y Ministerio de Economía

El diputado Mauricio Espínola. virgilio vera

El diputado Mauricio Espínola presentó un proyecto de ley que busca saldar deudas históricas entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Economía. Para ello propone la creación de un órgano de compensación y conciliación. Según el legislador, esto brindaría al municipio un equilibrio institucional, atendiendo que el saldo a favor está por encima de los 74.000 millones de guaraníes.

Por ABC Color

“El Proyecto de Ley establece un régimen de compensación de obligaciones entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó el legislador.

En el escrito se señala que el objeto de esta ley es la de honrar y saldar deudas históricas y establecer con fuerza de ley los mecanismos por los cuales se van a realizar esta compensación.

Seguido agregó que esto va a brindar a la Municipalidad de Asunción seguridad jurídica, un fortalecimiento institucional, previsibilidad y sobre todo un equilibrio institucional, tanto en la Municipalidad como en el Ministerio de Economía.

“Sabemos que la capital es la sede de las principales entidades de gobierno. Asunción tiene, aproximadamente, 500.000 habitantes y todos los días entran del área metropolitana un millón quinientas mil personas, quienes utilizan la infraestructura urbana, generan residuos, congestionan el tránsito y deterioran las calles, sin tributar directamente al municipio”, mencionó el diputado.

A renglón seguido, aseguró que esta compensación es una medida equitativa que va a fortalecer tanto a la Municipalidad de Asunción, como el Ministerio de Economía y el Estado paraguayo.

“Propongo, a través de esta ley, un órgano de compensación y conciliación que va a estar constituido por un representante del Ministerio de Economía, un representante de la Intendencia de Asunción, un representante de la Junta Municipal.

Para finalizar, dejó en claro: “Este proyecto contempla que una vez que sean compensadas ambas deudas, tanto de la Municipalidad de Asunción como la del Estado paraguayo, estas van a ser regularizadas mediante mecanismos ordinarios de pagos que van a ponerse de acuerdo a través de este órgano de conciliación entre el Estado Paraguayo y la Municipalidad de Asunción.

La deuda a favor de la Municipalidad de Asunción, con respecto a Royalties, Fonacide, Juegos de Azar y otras asignaciones legalmente establecidas, es de 284.366.731.750 guaraníes.

A favor del Ministerio de Economía, la deuda acumulada, por parte de la Municipalidad de Asunción, es de 209.977.301.583 guaraníes.

El saldo aproximado, a favor de la Municipalidad, es de 74.389.433.067 guaraníes.