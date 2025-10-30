En la ANR advierten sobre caos electoral por secuestro interno de la web, servidores y el padrón

La denuncia por el secuestro de la web, eventual caos en la organización de las elecciones y censura de la transparencia partidaria fue presentada por nota al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Fue mediante en un documento firmado por los miembros del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR, órgano presidido por Santiago Brizuela. Respaldan la denuncia los miembros del TEP Mónica Seifart, Sergio Godoy, Wilson Rojas y Félix Ortellado.

Trascendió que el mismo Cartes ordenó el golpe contra el TEP para que solo sus leales más próximos manejen la información y difusión de documentos así como la actualización de padrón electoral partidario.

El reclamo señala desde febrero ultimo el acceso a la página web del Tribunal Electoral Partidario, alojado en la página web de la ANR, ha sido sustraido en su administración y que Hernán Vera, encargado de informática, se ha negado a restituir las contraseñas. ABC contactó con Vera por WhatsApp a su celular con terminación 763, pero no mostró interés en dar su versión.

Por su parte, los miembros del TEP sostienen que con esto tienen imposibilitado actualizar, organizar y administrar la página, de cara a las elecciones internas municipales previstas para el año 2026.

Padrones en riego

Recalcan que el dominio www.tep.org.py fue registrado exclusivamente y siempre se ha manejado sin mayores inconvenientes durante al menos 15 años.

Resaltan que este sitio web sirve para “darle facilidad a todos los correligionarios en especial y a toda la ciudadanía, a que puedan acceder a las informaciones y documentos emanados por este Tribunal Electoral, en cada proceso electoral, tales como resoluciones, pre padrones, padrones y todo lo relacionado a un proceso electoral transparente recíproco control de los agentes electorales que representan a los movimientos participantes.

Como corolario, dicha página es una herramienta que permite transparentar todo el proceso electoral, %publicando los resultados electorales oficiales en el sitio mencionado.

Finalmente solicitan la restitución en forma urgente del manejo de la web y deslindan cualquier responsabilidad.