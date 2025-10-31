Senadores anuncian rechazo unánime a cuestionados pedidos de ascensos para Policías y reiteran convocatoria a Riera en comisión

El senador Carlos Núñez Agüero (ANR, Honor Colorado), comisario retirado, denunció irregularidades en el proceso y cuestionó duramente al ministro del Interior, Enrique Riera, por excluir del ascenso a agentes destacados mientras se promueve a efectivos con sumarios y causas judiciales abiertas.

“Hay un descontento generalizado en la cúpula policial. Quienes están como para ascender a comisario general. El mejor alumno, que habla siete idiomas, que daba charlas en Alemania, en Estados Unidos, en África, fue dejado de lado. Se llama César Pérez. El ministro le priva el ascenso porque le tiene miedo”, afirmó Núñez.

El legislador aseguró que el proceso fue manipulado bajo el argumento de un supuesto “aplazo en polígrafo”, pese a que el oficial afectado ya había aprobado exámenes similares en academias de primer nivel internacional.

Lea más: Senadores confrontan sobre el uso del polígrafo para el ascenso de policías

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“En Estados Unidos, en West Point, pasó dos veces el polígrafo. ¿Y cómo acá, con un aparato obsoleto de 12 años de uso, se le hace reprobar? Él pidió repetir y no le permitieron. Esto no puede ser”, denunció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Núñez, tres de los propuestos para ascender enfrentan sumarios o causas abiertas, uno de ellos por homicidio y otro por el robo de nueve armas.

“Imagínense, tres con causas abiertas y quieren ascenderlos. Nosotros vamos a rechazar por unanimidad al menos tres pedidos. Hasta el presidente de la comisión, Javier Zacarías Irún, está de acuerdo”, adelantó.

El senador relató además que intentó dialogar con Riera sin éxito: “Yo le llamé al ministro y me dijo: ‘ni si viene el Papa voy a dar, carajo’”, reveló.

Críticas desde la oposición: “El mundo del revés”

Por su parte, el senador Eduardo Nakayama (PLRA) calificó de “arbitrario” el procedimiento y cuestionó la falta de meritocracia en los ascensos policiales.

“Se priorizó a los que tienen prontuario y se dejó de lado a los mejores egresados. Este es el mundo del revés. ¿Dónde queda la meritocracia que tanto pregona el presidente Peña?”, expresó.

Nakayama sostuvo que el rechazo a los ascensos no responde únicamente a la oposición, sino que existe indignación incluso dentro del oficialismo.

Lea más: Senadores critican a Riera por excluir a comisario Pérez Mareco de la lista de ascensos

“Aquí no se trata de política. Hay un descontento generalizado por las arbitrariedades dentro de la fuerza policial. El senador Núñez, que viene del ámbito policial, lo dijo con claridad: hay molestia en las bases”, señaló.

El legislador liberal cuestionó también la falta de transparencia en el uso del polígrafo, alegando que ni siquiera se conocen los resultados ni los criterios aplicados.

“Pedimos la renovación de las máquinas y la explicación de cómo se aplican las pruebas. Aparentemente, el problema no es solo técnico, sino del propio poligrafista. Si a uno le hacen preguntas de preescolar y a otro de doctorado, es evidente que el resultado no puede ser justo”, apuntó.

Reclamo de transparencia

Los senadores coincidieron en que el proceso debe revisarse integralmente, garantizando que los ascensos respondan a criterios objetivos y no a discrecionalidades políticas.

Nakayama agregó que solicitaron formalmente al Ejecutivo la adquisición de nuevos equipos de polígrafo y la publicación de los resultados de las pruebas.

“No podemos convalidar un proceso en el que no se sabe quiénes son los mejores calificados. La ciudadanía confía en las fuerzas de seguridad, no podemos perder esa confianza por faltas que se pueden evitar”, concluyó.

Nueva convocatoria al ministro Riera

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado resolvió convocar nuevamente al ministro del Interior Enrique Riera, para que explique los cuestionamientos en torno al proceso de evaluación y los criterios utilizados en la lista de ascensos. El martes último dejó plantada a la comisión.

Mientras tanto, los senadores anunciaron que bloquearán los ascensos observados hasta tanto se garantice la transparencia del procedimiento.