ANR niega intento de fraude en CDE y afirma que solo busca “cumplir la ley”

Los apoderados del Partido Colorado (ANR) en Ciudad del Este presentaron un recurso de reposición y apelación en subsidio ante la Justicia Electoral para impedir que el PLRA y Cruzada Nacional cuenten con apoderados o veedores en los locales de votación el próximo 9 de noviembre. Desde el sector opositor Yo Creo denunciaron que esta maniobra supuestamente apunta a debilitar los controles electorales y facilitar un supuesto fraude.

Sin embargo, desde la Asociación Nacional Republicana rechazan esa acusación. El concejal colorado Ernesto Guerín, en diálogo con ABC Cardinal, aseguró que el partido solo está haciendo cumplir la normativa electoral.

“No es parte de ninguna estrategia del Partido Colorado. Es cumplir la ley como corresponde. Ellos presentaron su mesario por el PLRA y por Cruzada Nacional. Lo que hubo fue una aplicación de la ley”, afirmó.

Guerín explicó que la situación se origina por el sistema de designación de mesarios y la representación partidaria en mesas, donde —según él— PLRA y Cruzada Nacional aprovecharon la estructura partidaria para contar con más presencia en los locales. “Ellos son 2x1. Cruzada Nacional tiene su mesario apoyando a Daniel Mujica, y el Partido Liberal tiene su mesario apoyándolo también”, señaló.

El concejal agregó que el pedido sobre apoderados se dio porque los representantes colorados detectaron esa “viveza política”.

Cruces y tensión política

Guerín denunció además que su sector ya enfrentó ataques políticos, mencionando la pintata de un monolito colorado frente a una seccional. Dijo que el equipo de Yo Creo está molesto porque la contienda se encuentra hoy en “empate técnico”.

“Hoy los números son alentadores y eso pone nervioso al equipo contrario. El Partido Colorado logró unirse y captar votos independientes”, afirmó.

Herencia del Clan ZI y denuncias contra Prieto

Consultado sobre la imagen que dejó la administración del Clan Zacarías en Ciudad del Este —considerada una de las crisis políticas más profundas del municipio—, el concejal admitió que hubo “errores”, pero señaló que el partido busca rectificar.

“Sí, hubo errores en administraciones pasadas. El candidato por eso habla de pedir perdón y corregir. Hoy quienes apoyan son Justo Zacarías, Rocío Abed, todos vienen a sumar a la Lista 1. Pero quien toma las decisiones es el Dr. González Vaesken”, aseguró.

Guerín contrastó además la imagen del candidato colorado con la de la administración de Miguel Prieto, a quien acusó de persecución política y falta de transparencia. “El equipo de Prieto salió con más de 50 denuncias”, aseguró y señaló que su candidato dejó la administración de la Gobernación sin denuncias.

“En Asunción no saben que Miguel Prieto realmente es un monstruo y no le gustan la democracia y la transparencia. Acá la Junta Municipal hasta el momento a nosotros no se nos dio una oficina. Por pensar diferente, por denunciar la corrupción, muchas veces se nos retrasa el salario, no tenemos ningún funcionario que nos ayude a ejercer nuestra gestión legislativa en la Junta Municipal", reclamó.