Johanna Vega no aparece en Diputados desde su “súper farra” hace dos semanas

La excusa es que sigue de “reposo”, supuestamente por un cuadro respiratorio.

La última vez que Vega apareció por la sede legislativa fue para la sesión del 21 de octubre, ocasión recordada más bien por la ostentación de una veintena de ramos y arreglos florales dejados en su curul, más que por su participación activa en dicha sesión.

El sábado 25 festejó su cumpleaños en la Asociación Rural del Paraguay de Mariano Roque Alonso junto a su pareja, el titular de Petropar, Eddie Jara, familiares y amigos. En la sesión de Diputados del martes 28 de octubre y en la sesión de hoy se ausentó.

La legisladora también se destaca por sus ostentosos viajes junto a su pareja, con quien viajó a Europa y destinos playeros, como Cancún, México.

Como consecuencia de la vida de lujos, la Contraloría General de la República le abrió un examen de correspondencia a la legisladora cartista y al titular de Petropar bajo la sospecha de que su nivel de vida no condice con sus ingresos oficiales.