Víctimas dicen que la ley “antimafia de los pagarés” es insuficiente

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés emitió este jueves un comunicado en el que celebra la aprobación de la Ley N.º 7.564, pero alerta que esta medida “es insuficiente” para enfrentar la magnitud del esquema de estafas que afectó a más de 17.000 personas en todo el país.

El texto señala que la nueva ley, que regula los descuentos y embargos sobre salarios de funcionarios públicos, constituye “un logro dentro del proceso de lucha”, pero advierte que solo permitirá sobrevivir a las víctimas, pero no impedirá la vigencia de la mafia ni el sufrimiento de las víctimas.

“Esta ley puede ser utilizada para calmar los ánimos y disminuir las movilizaciones en busca de justicia”, advierte el comunicado.

Asimismo, la coordinadora responsabiliza a los tres poderes del Estado por la situación de “indigencia” que viven miles de familias.

Siguen firmes con el pedido de juicio político

El comunicado también ratifica el pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a quienes acusan de proteger el esquema que permitió los embargos masivos e ilegales.

Las víctimas aseguran que continuarán movilizadas y llaman a la ciudadanía a mantenerse vigilante. “Juntos haremos justicia”, culmina el comunicado.