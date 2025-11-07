Candidato luqueño usa silla de Senadis para proselitismo

El precandidato, quien forma parte del equipo político del intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR-HC), en las últimas semanas intensificó su proselitismo y, en compañía de otros directivos municipales, utiliza maquinaria y personal municipal para ejecutar “mejoras en los barrios”.

Lea más: Diputado cartista hace proselitismo con obras municipales

Sin embargo, lo que causó indignación ciudadana fue cuando levantó en sus redes sociales una fotografía, junto al director de Aseo Urbano municipal Pedro González, de la entrega de una silla de ruedas perteneciente a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) a una persona encamada. El hecho confirma que recursos destinados a los más vulnerables son destinados para hacer proselitismo de candidatos cartistas.

Lea más: Cartista utiliza a niños en proselitismo en Luque

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Es inaceptable que los bienes de todos se conviertan en herramientas de campaña. La Municipalidad no puede servir a un candidato”, escribió una contribuyente cuestionando el posteo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No solo Raúl Salinas “usa y abusa” de los recursos municipales para hacer proselitismo, también el precandidato a intendente Diego Candia (ANR-HC), quien es actual diputado, se sirve de los recursos municipales para posicionar su figura de manos del jefe comunal. Echeverría, sin ningún decoro, incluso “lo promociona” en cada acto oficial.