Retamozo lanzó la candidatura presidencial de Pettengill y pidió a Velázquez liderar la ANR

Durante un encuentro de líderes republicanos en el departamento de Paraguarí, el vicepresidente de la Cámara de Senadores, Ramón Retamozo, oficializó públicamente la candidatura presidencial del senador Luis Pettengill para las próximas elecciones.
En su discurso, Retamozo destacó la figura del parlamentario y sorprendió a los presentes al referirse a él como el “futuro presidente”, lo que desató aplausos y vítores entre los dirigentes del movimiento Fuerza Republicana.
“Queridos líderes, a todos los presentes, muy buenas tardes. Señor colega senador, futuro presidente…”, expresó Retamozo al dirigirse a Pettengill, en un acto que marcó el inicio formal de su postulación.
El senador colorado también aprovechó la ocasión para instar al exvicepresidente Hugo Velázquez, líder del movimiento Fuerza Republicana, a aceptar la postulación para la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Varias veces presidente de seccional, convencional, exvicepresidente, diputado, amigo personal: Hugo Adalberto Velázquez Moreno”, resaltó Retamozo, dirigiéndose al exsegundo del Ejecutivo, a quien calificó como un referente del republicanismo en el departamento de Paraguarí.
Lea más: Velázquez inscribe FR con guiño del cartismo
Fuerza Republicana y sus candidaturas
Por su parte, Luis Pettengill adelantó que Fuerza Republicana presentará candidaturas en la mayoría de los distritos del país de cara a las elecciones municipales, con el objetivo de mantener la administración colorada en la mayor cantidad de ciudades.
El encuentro en Paraguarí reunió a referentes locales, seccionaleros y dirigentes departamentales del oficialismo, quienes ratificaron su respaldo al movimiento Fuerza Republicana con miras a los próximos comicios internos y municpales.