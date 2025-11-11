Pichados por discursos “pro Miguel Prieto” cartistas huyeron de debate

Al comenzar la sesión ordinaria de este martes estaban 44 diputados presentes, se escuchó a los seis parlamentarios anotados en “Oradores” como establece el reglamento, sin embargo, el cartista Miguel Del Puerto incomodado por los encendidos discursos a favor por la victoria en Ciudad del Este y de Miguel Prieto, solicitó cierre de debate a modo de censura y continuar con el siguiente punto del orden del día.

Sin embargo, Johanna Ortega (PPS) puso su oposición, por lo cual se llevó a votación ambas mociones. En primera ronda hubo un empate, en tanto que, en segunda vuelta los opositores ganaron por lo cual más diputados se anotaron para hablar libremente.

Visiblemente molestos, los cartistas, al perder en la votación, optaron por dejar sin quórum la sesión ordinaria rehuyendo del debate.

Sin embargo, Roberto González (ANR-Añetete) pidió respetar la democracia y escuchar a todos los diputados que estaban ya en la lista de oradores.

El colorado disidente indicó a sus colegas cartistas que se debe escuchar a todos los sectores por más que muchas veces sus discursos molesten, eso es la democracia.

La pichadura cartista dejó en el orden del día de la sesión ordinaria tres proyectos de ley que al no tratarse tuvieron sanción automática. En tanto, que dos más tendrán sanción ficta el próximo 14 de noviembre.

Esta no es la primera vez que los cartistas intentan censurar el debate en Diputados, ya se hizo costumbre debido a su mayoría circunstancial, sin embargo, hoy no reunieron los votos necesarios por lo cual salieron corriendo demostrando su hilacha dictatorial.