Respuesta de Javier Zacarías Irún a crítica de González Vaesken

El exgobernardor de Alto Paraná Roberto González Vaesken fue derrotado por 40 puntos en la búsqueda a la intendencia de Ciudad del Este. El colorado rompió el silencio y culpó a Javier Zacarías Irún por la debacle, incluso hasta el punto de haber sido un “suicidio” hacer campaña con el senador.

Por su parte, el legislador cartista dijo que no busca “polemizar este tema” en referencia a las declaraciones de su correligionario y también evitó hacer referencias directas hacia su postura.

“No le voy a sacar la nalga a la jeringa, no voy a hacer leña del árbol caído. Cuando nosotros aceptamos la candidatura de González Vaesken nos dijeron déjenle a Roberto que sea Roberto, que él tiene una manera peculiar de hablar, de dirigirse a las personas”, precisó.

Con esto, lo que hizo el clan ZI fue “arropar” al candidato, ya que “él (González Vaesken) no tiene una dirigencia formada en Ciudad del Este”.

“Nos cuidamos muy bien”

Según Zacarías Irún, él y su esposa, Sandra McLeod “nos cuidamos muy bien de no aparecer en demasía” durante la campaña de González Vaesken.

“Hay un problema si aparecemos, porque aparecemos, y si no aparecemos, porque no aparecemos y nos tratan de traidor”, comentó.

Asimismo, alegó que en las reuniones de la campaña de las que formó parte siempre fue como “espectador y a saludar”, sin participación política.

“No solamente no hablé, no tenía ninguna injerencia en la campaña; no tenía y no era yo quien decía o decidía. Todo estaba a cargo del candidato, que me parece lógico, es lo que corresponde”, agregó.

“El oficialismo es YoCreo”

Pese a asegurar de haber tenido parte de la responsabilidad de la derrota, dijo desconocer “de dónde pueden sacar que nosotros pudimos haber contaminado la campaña”.

“Me hago responsable de la derrota dentro de lo que a mí me corresponde. Cada uno tenemos nuestro porcentaje de responsabilidad; el mayor es el del candidato a intendente municipal. Para mí González Vaesken es una buena persona, no voy a hablar mal del candidato”, señaló.

También apuntó que en Ciudad del Este el oficialismo es representado por el movimiento “YoCreo” del exintendente Miguel Prieto, por lo que el problema es “local” y no así “nacional”. De igual manera, reconoció que el Partido Colorado viene perdiendo todas las elecciones previas realizadas en la capital de Alto Paraná.

“Estaba dentro de nuestro presupuesto la derrota, nosotros hicimos 70 días de campaña. Miguel Prieto es un corrupto, robó y probablemente van a seguir robando; no es Javier Zacarías Irún el que le hizo la denuncia, fue la Contraloría, sus propios aliados, exfuncionarios. Esto es un aguacero que va a pasar, no tiene cimientos“, concluyó.

