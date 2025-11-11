Bachi “asume” derrota colorada en CDE y defiende a Justo Zacarías

El presidente del Congreso y líder de Honor Colorado, Basilio “Bachi” Núñez, reconoció este lunes que el Partido Colorado perdió una “batalla” en Ciudad del Este, aunque insistió en que la derrota se dio en un contexto de baja participación ciudadana. “De 10 electores, solo cuatro fueron a votar, y de esos, un poco más de dos lo hicieron por la oposición”, argumentó durante una conferencia de prensa en el Congreso.

El parlamentario colorado sostuvo que la escasa concurrencia refleja la falta de entusiasmo tanto en su sector como en la oposición. “Ni nuestro sector ni el de ellos estimularon a la ciudadanía esteña a votar”, afirmó.

Defensa a Justo Zacarías y críticas a Miguel Prieto

Consultado sobre las críticas hacia el director de Itaipú, Justo Zacarías Irún, señalado por varios referentes colorados como responsable de la caída electoral, Núñez fue firme al defender a su correligionario:

“Disiento respetuosamente. Justo Zacarías no fue candidato. La responsabilidad de convencer al electorado la tiene quien compite, no quien ocupa cargos altos. Desde la presidencia del Congreso, le doy mi total respaldo”, enfatizó.

Incluso, el senador redobló su defensa del clan Zacarías y apuntó contra el intendente Miguel Prieto, a quien calificó como el “verdadero símbolo del prebendarismo”.

“Si vamos a hablar de nepotismo, el mejor ejemplo es Prieto. Le nombró a su sobrina, a su primo, por poco a su caballo como cónsul. Eso está configurado en la ley de nepotismo”, ironizó.

Cuando se le consultó una vez más por el caso de la hija del vicepresidente Alliana, beneficiada con un cargo en el Congreso, recalcó que para él no hay ninguna irregularidad porque no fue su papá quien lo nombró sino los congresistas.

Responsabilidad asumida y mirada a las próximas elecciones

A pesar de admitir la derrota, Bachi Núñez dijo que no hay motivos para dramatizar y vaticinó una “tremenda victoria” colorada en las elecciones municipales de 2026.

“Yo me hago cargo de la derrota, y también me hago cargo de que en las próximas municipales la ANR va a teñir de rojo el Paraguay”, sentenció.

El legislador afirmó que el Partido Colorado mantendrá su “hegemonía total” y que en las próximas municipales el oficialismo ganará más del 70% de los municipios del país.

Finalmente, sostuvo que los resultados en el este del país no son definitivos y no afectan a nivel nacional.