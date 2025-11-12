Asunción: ¿por qué el PLRA apoya a Sole Núñez y no a Johanna Ortega?

Durante una entrevista, Hugo Fleitas (PLRA) recordó que su partido ya decidió apoyar la precandidatura de Soledad Núñez para las elecciones municipales del 2026. Afirmó que “el partido ha decidido desde su dirigencia de base hasta la conducción nacional ratificar esa decisión con base en mediciones”.

Aseguró que todas las mediciones internas indican que ella es “la mejor perfilada y de forma contundente en Asunción”. El titular del Partido Liberal adelantó que se firmará el acuerdo político con Núñez en la sede partidaria, formalizando así el apoyo institucional. “Vamos a ratificar esa decisión de la conducción nacional en la jornada especial de esta tarde”, confirmó.

Las mediciones internas

Consultado sobre los estudios que sustentan la decisión, Fleitas señaló que el PLRA accedió a dos encuestas que mostraron un alto nivel de conocimiento y valoración positiva hacia Soledad Núñez en la capital. Según explicó, en esas mediciones previas, la exsenadora Kattya González ocupaba el primer lugar, seguida de Núñez y luego Johana Ortega.

“Son varias mediciones a las que accedimos. En todas se evidencia que la figura de Soledad Núñez está demasiado bien posicionada en Asunción. La dirigencia de base, al acceder a los números, ratificó de forma contundente su apoyo”, dijo el dirigente liberal.

Prometió dar a conocer los detalles de esas mediciones más adelante. En otro momento, señaló que tanto Ortega como Núñez van a reunirse para definir cuál será el mecanismo de elección interna que tendrán para definir una candidatura única dentro de la oposición.

Un debate interno sobre los mecanismos de decisión

Fleitas respondió sobre las dudas respecto a cómo definieron ese apoyo a Núñez sin llevar a cabo elecciones internas. Al respecto, dijo que la determinación se ajusta al estatuto partidario y fue adoptada por los comités de base.

“Las decisiones del partido las toma la dirigencia representada en los comités. Los 49 presidentes de comité firmaron un acuerdo. Es el mecanismo más legítimo y legal que tenemos. No podemos consultar a cien mil afiliados, para eso están los órganos partidarios”, sostuvo.

El presidente liberal también defendió la legitimidad del proceso recordando que el PLRA ha actuado de forma similar en alianzas anteriores. “Desde 1996, el partido tomó decisiones correctas al acompañar candidaturas externas como las de Mario Ferreiro o Nakayama. La ciudadanía no acompaña proyectos por afiliación, sino por figuras”, argumentó.

El apoyo de Miguel Prieto a Ortega

Consultado sobre el respaldo que el intendente esteño Miguel Prieto dio a Johana Ortega, Fleitas lo consideró un hecho natural dentro de la oposición. “Miguel está en todo su derecho de acompañar a quien considere. Es un liderazgo que se consolida, pero nuestra decisión parte de un proceso interno, no de acuerdos individuales”, afirmó.

Finalmente, Fleitas insistió en que el PLRA busca consolidar una sola candidatura opositora antes del 15 de diciembre, fecha límite para la inscripción de alianzas. “Estamos por buen camino y creemos que la ciudadanía capitalina se sentirá representada en este proyecto común”, concluyó.