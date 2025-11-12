Lilian Samaniego pide análisis profundo en la ANR tras derrota en Ciudad del Este

La senadora Lilian Samaniego solicitó una reunión en la Asociación Nacional Republicana (ANR), a cargo de Horacio Cartes, para evaluar la aplastante derrota que sufrió el Partido Colorado en las elecciones de Ciudad del Este.

“Este resultado fue un mensaje muy contundente y los mensajes de la gente, hay que escucharlos. Hubo colorados que votaron a esta persona, otras que no fueron a votar y que se quedaron en su casa. Esto amerita un análisis profundo en el Partido Colorado”, dijo.

Samaniego señaló que la reciente derrota electoral debe servir como una advertencia y un punto de inflexión para fortalecer la unidad interna.

“Estamos a menos de un año de las municipales y el partido tiene que ganar la mayoría; para que eso ocurra tiene que haber un respeto a todos los colorados; al que piensa igual, al que piensa distinto. Y hay muchos reclamos”, añadió

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “El colorado se cansó del colorado”, admite concejal tras derrota en Ciudad del Este

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Llamado a frenar las disputas internas

La legisladora también apeló directamente a sus correligionarios para que cesen las discusiones públicas y enfoquen sus esfuerzos en resolver los problemas que afectan a la ciudadanía.

“No voy a desmenuzar, como lo hicieron mis correligionarios, que lamento y tengo que decirlo acá públicamente: basta ya, paren, vamos a ocuparnos de los problemas de la gente, ya el impacto aconteció. Lo que corresponde hacer es una evaluación en la institución del partido y mirar para adelante”, manifestó.

Asimismo, reiteró su pedido de convocar a una reunión partidaria. “Apelo a mis correligionarios que todos paren de hablar públicamente y pidamos la reunión si hace falta o que el presidente convoque”, agregó.

Inclusión y escucha a todos los sectores colorados

Samaniego lamentó que actualmente no se esté escuchando a los colorados disidentes dentro del partido. Además, recordó que en su etapa de conducción siempre dio espacio a las distintas corrientes internas.

“Pasé muchas crisis estando en la conducción del partido, pero siempre dando el lugar que corresponde a todos los colorados, porque la visión del otro, que no piensa igual que yo, fortalece a la institución y eso es lo que no se está haciendo”, afirmó.

Lea más: Dani Mujica: ¿por qué usa el apellido materno?

Críticas al Gobierno local y visión de futuro

La senadora también cuestionó la falta de atención del Gobierno local a las necesidades básicas de la población.

“No se están ocupando de lo social, de lo elemental que necesita el paraguayo para tener una vida digna”, expresó.

Pese al escenario adverso, Samaniego se mostró optimista sobre el futuro de la ANR con miras a las municipales de 2026 y generales de 2028. “El Partido Colorado va a ser alternativa siempre. Lo que tiene que hacer es corrección para que podamos tener una mayoría”, subrayó.