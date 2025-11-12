Oposición llegará unida para elecciones en Asunción, dice Esperanza Martínez

La senadora Esperanza Martínez fue consultada sobre lo que significa el respaldo que el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, brindó a la precandidata a la intendencia de Asunción, Johanna Ortega.

“La idea es que no descabalgue ninguna de las dos candidatas. Si no que las dos candidatas hagan una campaña y vayan afirmando un solo programa de gobierno, más allá de que haya dos candidaturas”, comentó la legisladora.

Luego apuntó que se debe dar un tiempo para saber cuál de las dos candidaturas tiene mayor aceptación, hacer una medición y luego, todos ir con la candidata electa.

Sobre Soledad Núñez, quien dicen que de momento tienen la mayor aceptación, Esperanza Martínez expresó: “Ella hizo un trabajo conversando con los sectores políticos, pero nosotros tenemos otro estilo. Creemos que hay que salir a ganar los votos en los barrios”.

“No quiero decir quién mide más o quién mide menos. Lo que yo creo es que tenemos dos candidatas de lujo. Ambas tienen que salir a caminar, conectarse con la gente para conseguir el apoyo de los asuncenos y asuncenas, para tomar una decisión”, señaló.

Cuando fue consultada sobre si considera que el apoyo de Miguel Prieto a Johanna Ortega suma, Esperanza sostuvo: “Yo creo que todas las adhesiones suman y más la de Miguel, quien se va creando como un líder joven, emergente, que puede tener influencia más allá de Ciudad del Este”.

“No vamos a llegar divididos. No existe esa posibilidad, pues el acuerdo siempre fue una candidatura y no hay forma que no cumplan con su palabra”, concluyó.