Zacarías Irún se desmarca de la catastrófica derrota en Ciudad del Este

El clan Zacarías Irún es señalado por los propios colorados como responsable de la catastrófica derrota en la elección de intendente que se realizó el domingo en Ciudad del Este para completar el periodo de Miguel Prieto que fue abruptamente interrumpido por su destitución por mayoría cartista en la Cámara de Diputados en agosto de este año.

Incluso, el propio candidato colorado, Roberto González Vaesken, en un video acusó a los Zacarías de generar rechazo y repulsión del electorado esteño, señalándolos como los responsables de la aplastante derrota de la ANR.

Sin embargo, el senador Javier Zacarías Irún se desmarcó de estas acusaciones de sus correligionarios y dijo que para ganar las elecciones se debe contar con un “buen candidato” y una causa.

“Esta es una derrota que viene sufriendo el Partido Colorado desde el año 2019. Tuvimos una primera elección con Wilberto Cabañas, una segunda elección con Ulises Quintana y una tercera derrota ahora con González Vaesken. Nunca hemos podido pasar los 33.000 a 34.000 votos cuando el padrón del Partido Colorado en Ciudad del Este es de 120.000 votos”, se excusó.

Ningún candidato del zacariismo

Los referentes del Partido Colorado coinciden en que deben corregir algo en Ciudad del Este, debido a sus constantes derrotas, por lo que se debe hacer mea culpa, sin soberbia, arrogancia y asumiendo cada uno su cuota de responsabilidad.

Si bien se apunta al clan Zacarías como responsable de la derrota, el senador se defendió al recordar que los tres últimos candidatos a intendente de Ciudad del Este que perdieron no eran miembros o partidarios de su movimiento, o propuesto por ellos. Indicó que cuando su esposa Sandra McLeod ganó hace más de 10 años, lo hizo con 45.000 votos, más de los que los últimos candidatos colorados consiguieron.

“Ninguno de los tres fueron candidatos del zacariismo y nosotros no hemos aparecido en ninguna boleta de votación ni para guardahilo en esto desde el 2019 hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál podría ser la cuota o responsabilidad mayor que pueda tener el zacariismo?, ninguna, no existe”, sostuvo.

Fue consultado sobre la destitución de Prieto y su implicancia en la misma, a lo que respondió que desde el clan Zacarías nunca realizaron una sola denuncia en contra del líder del Partido Yo Creo.

“Si hubiera sido cadáver político, no hubiera estado sentado acá en el Senado de la Nación con voto popular. Estoy más de 30 años en política, todavía no ocupé un cargo por decreto. Siempre he ocupado cargos gracias a Dios en nombre del pueblo y con los votos del pueblo”, sostuvo.

Sobre los rumores de posible destitución de su hermano, Justo Zacarías Irún, de Itaipú, tras la catastrófica derrota, dijo que esa es una decisión que le corresponde al presidente de la República, Santiago Peña.

Antecedentes del clan Zacarías

Roberto González Vaesken, derrotado por 40 puntos como candidato colorado a intendente en Ciudad del Este, culpó en un video a Javier Zacarías Irún por la debacle. Dijo que siempre supieron que Miguel Prieto tenía un 70% de aprobación; que hacer campaña junto con Zacarías Irún era un “suicidio” por su rechazo y que la gente de Asunción lo obligó a candidatarse.

Tras el revés electoral, también el presidente de la Seccional N° 1 de Ciudad del Este, Juan Pereira, lanzó una dura autocrítica y señaló que la ANR perdió el rumbo por culpa de los acuerdos de cúpulas y del predominio del clan Zacarías. El dirigente pidió una renovación total dentro del Partido Colorado en el este.

Tanto el senador Javier Zacarías Irún, como su esposa Sandra McLeod, tenían al menos hasta tres causas penales abiertas por hechos de corrupción que fueron blanqueados por la fiscalía, jueces amigos, camaristas benévolos y ministros de la Corte que no frenaron este actuar que los dejó impunes.

Una de las causas justamente fue por presunta lesión de confianza, que ocasionó un perjuicio por más de G. 2.100 millones al municipio de Ciudad del Este, y que según documentos y testigos ofrecidos por la Fiscalía, los miembros del clan Zacarías supuestamente usaban fondos municipales para mover la maquinaria propagandística del político colorado. También evidenciaron que el senador intentó obstruir la investigación.