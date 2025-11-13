“Unidad pegada con saliva costará caro”, advierte Sole Núñez al firmar cogobierno con PLRA

Soledad Núñez firmó el acuerdo junto a Hugo Fleitas, titular del PLRA, y los concejales de Asunción encabezados por Augusto Wagner, Humberto Blasco y Fiorella Forestieri entre otros, en la sede partidaria.

La aspirante a jefa municipal dijo que todas las fuerzas opositoras deben unirse en un solo proyecto y señaló que las unidades pegadas con saliva le han costado muy caro a la oposición.

Señaló que si bien la ANR vació las arcas y abandonó la ciudad, esto da una gran oportunidad para resolver los problemas de la gente.

También hicieron uso de la palabra Aníbal Arias, convencional de Asunción, Fleitas y Blasco.

