Video: ZI trata de “perro muerto” a González Vaesken y este le responde “traidor”

La Asociación Nacional Republicana (ANR) sufrió una aplastante derrota el fin de semana pasado en Ciudad del Este, donde en unas elecciones, el candidato opositor Daniel Pereira Mujica superó por miles de votos al colorado Roberto González Vaesken.

Al respecto, el senador cartista Javier Zacarías Irún dijo que la pérdida le deja “pirevai”, aunque alegó que “no hay que sacarle la nalga a la jeringa”, ya que aseguró que todos tienen un grado de responsabilidad.

Seguidamente, dijo “Yo no le pateo al perro muerto” y aparentemente dio un intento de clases de cómo hacer elecciones con la lección de que “para poder ganar, un buen candidato es lo principal”.

“No se puede hacer el nombre de fulano o de mengano, tiene que hacer uno mismo”, mencionó.

Roberto González Vaesken a ZI: “Traidor”

Luego de las declaraciones de Zacarías Irún, el excandidato Roberto González Vaesken compartió un breve mensaje para contestar a su correligionario:

“¡Gran carruaje y traidor por antonomasia!”

Previamente, exgobernador de Alto Paraná ya había salido al paso de las críticas hacia su persona tras la derrota y apuntó que fue un “suicidio” hacer campaña con ZI.

