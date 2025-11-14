Defensa critica tasación fiscal hecha a la casa de Erico Galeano

El Tribunal de Sentencia que lleva adelante el juicio oral por lavado de dinero contra el senador Erico Galeano (ANR-HC) se constituyó este viernes en la vivienda que el cartista vendió en el 2020 por US$ 1 millón a Hugo González Ramos, presunto testaferro de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”. La defensa del legislador sostiene que la casa, ubicada en el condominio Aqua Village de Altos, tiene un valor superior.

Según Ricardo Estigarribia y Luis Almada, abogados defensores de Galeno, cuestionaron que la Fiscalía haya aplicado una tasación incorrecta.

Los abogados indicaron que los peritajes presentados por la defensa ya establecen que el inmueble tiene un valor superior a US$ 1 millón.

Agregaron que la defensa contará con un tasador que explicará al Tribunal el valor del inmueble, la calidad de la construcción y la ubicación premium que justifican el precio de venta.

Diferencia entre precio de compra y venta

La defensa aclaró que Galeano adquirió el terreno baldío en 2011 por US$ 210.000. Según mencionaron, los registros de la inmobiliaria indican el valor del inmueble creció un 168% hasta el momento de la venta.

Resaltaron, asimismo, que en ese terreno se construyó una vivienda de alta calidad, lo que explica el precio de venta de US$ 1 millón.

Los abogados insistieron en que es incorrecta la comparación fiscal entre el precio de compra y venta sin considerar la evolución del terreno y la construcción.

“La defensa tiene un perito tasador que el jueves, a las 8:00, va a explicar el valor del inmueble, por qué concluye que tiene ese valor elevado y que el precio de venta, que fue $1 millón, no escapa de los parámetros del precio normal de este inmueble”, dijo Estigarribia.

Inspección judicial con fines referenciales

La constitución del Tribunal en el condominio buscó que los jueces observen la propiedad de manera directa, según la Fiscalía. No obstante, la defensa aclaró que la diligencia tiene carácter referencial y no aporta información sobre el conocimiento de Galeano respecto al comprador.

Los abogados remarcaron que el punto central del debate es establecer qué sabía el senador sobre la operación, no evaluar la propiedad en sí.

Desconocimiento del comprador y vínculos con terceros

La defensa subrayó que Galeano no conocía al comprador ni a las personas involucradas en la operación.

“Galeano no tenía la más pálida idea de quién era el comprador. Ese es el punto y ese el hueco que la Fiscalía no tiene cómo llenar”, dijo Almada.

Además, cuestionaron las imputaciones sobre el uso de aeronaves, pues señalaron que existía una flotilla de 19 aviones disponibles para vuelos privados, a disposición de cualquier persona que pudiera contratar un viaje.

Agregaron que esto no prueba conocimiento ni vinculación directa del senador con los investigados en el megaoperativo antidrogas “A Ultranza Py”.