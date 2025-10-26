Tribunal se constituirá en vivienda que Erico Galeano vendió a presunto testaferro

El juicio oral al senador colorado Erico Galeano, que está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado contra Crimen Organizado que integran Pablino Barreto (presidente), Inés Galarza y Juan Dávalos; proseguirá con la producción de pruebas documentales.

En la audiencia de este miércoles 29 se estaría programando la fecha en que el colegiado llevará a cabo la constitución en la vivienda situada en el condominio Aqua Village, del distrito de Altos, en Cordillera, que el parlamentario enjuiciado vendió por US$ 1.000.000 el 14 de octubre del año 2020.

La acusación sostenida en el juicio oral por los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Deny Yoon Pak señala que por la venta del inmueble a Hugo González Ramos, quien sería testaferro de “Tío Rico”, el legislador colorado cobró la mencionada suma en efectivo y en el acto.

“Tío Rico”, verdadero dueño

De acuerdo con la teoría plasmada por el Ministerio Público en la acusación el legislador colorado “estaba consciente que el verdadero dueño del dinero era el señor Miguel Ángel Insfrán, no así su prestanombre; y a pesar de ello optó por seguir adelante con las negociaciones y de esa manera encubrir al verdadero comprador”.

La fiscalía puntualiza que precisamente Erico Galeano vendió su inmueble por un precio mucho mayor al valor del mercado, en plena época de emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, porque sabía con seguridad que obtendría la suma que solicitó en su oferta, además cobró en efectivo, evadiendo los controles pertinentes.

En el allanamiento realizado el 26 de febrero de 2022, en el inmueble en cuestión, en el marco de la Operación A Ultranza Py, la comitiva encabezada por la fiscala antidrogas Fabiola Molas incautó la factura de ANDE que estaba a nombre de Erico Galeano Segovia, quien en ese entonces tenía el cargo de diputado.

Otro nexo con Insfrán

Además, en la vivienda allanada los intervinientes encontraron estacionada una camioneta de la marca Isuzu, color blanco, chapa AAGO 590, registrada a nombre de la empresa Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte SA, cuyo representante es Yolanda Insfrán Galeano, hermana de “Tío Rico” y también procesada en el caso “A Ultranza Py”.

Para el Ministerio Público esta circunstancia confirma que el verdadero propietario de la vivienda ubicada en el condominio cerrado de la ciudad de Altos, es Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, quien afronta actualmente juicio oral junto a otros 17 encausados.

