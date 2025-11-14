Proveedor amigo de Santi cobró en dos días más de G. 16.030 millones

El empresario Miguel Cardona, principal accionista de Comepar SA, ensayó ayer su defensa sobre la sugestiva preferencia con relación a los pagos que mes a mes recibe en el marco del programa estrella del gobierno de Santiago Peña: “Hambre Cero”. Según el proveedor, su empresa es “proporcionalmente” una a las que más le deben. “Pudimos sostener con Créditos Bancarios y nos pagaron solo el 45% de lo que hemos cobrado y nos deben casi 300.000.000.000 de Gs” (sic), contestó a ABC Cardinal.

Cardona, que no desmintió los pagos mes a mes, adjuntó a su escueta respuesta una planilla al 27 de octubre de 2025 en la cual se muestra el detalle de las deudas con todas las proveedoras y el porcentaje de pago a cada una. En el caso de Comepar (que tiene el contrato más importante y millonario de todo el plan de alimentación escolar) aparecía una deuda del Estado a esa fecha de G. 298.441 millones.

Sin embargo, el empresario –recordado por sus asiduas visitas al presidente Santiago Peña fuera de la agenda oficial en Mburuvicha Róga– al parecer olvidó aclarar o contar que el 28 y 30 de octubre (posterior a la fecha de esa planilla) logró cobrar en total G. 16.030 millones, de acuerdo a los registros oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Es decir, la mencionada empresa registró desembolsos a favor hasta finales del mes pasado, muy por el contrario de las demás compañías.

Los registros oficiales detallan que los últimos pagos a las otras proveedoras del programa Hambre Cero se dieron entre el 22 y 23 de octubre de 2025, a excepción de Rosa Mabel Capli (Distribuidora del Paraguay) que tuvo UN SOLO pago de G. 1.226 millones el 4 de noviembre de 2025.

En tanto, Comepar SA recibió el 28 y 30 de octubre últimos siete pagos en total por comprobantes de diferentes montos (ver infografía adjunta).

Millones mes a mes

El detalle de los datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revela que Comepar fue la única que recibió pagos mes a mes, sin interrupción alguna desde octubre de 2024. Para las demás proveedoras los desembolsos eran irregulares, en otras palabras se daban de forma intercalada.

Existen casos en los cuales una empresa comenzó a cobrar recién este año.

Los desembolsos para Comepar –con un contrato por G. 1,9 billones para un periodo de tres años (hasta el 31 de julio de 2027)– fueron por diferentes montos mensuales, llegando a un pago máximo total en julio de 2025 de G. 81.794 millones (US$ 11 millones al cambio del momento).

Los registros oficiales detallan que los pagos entre octubre de 2024 y noviembre de 2025 en el marco del programa Hambre Cero suman G. 680.200 millones, alrededor de 93 millones de dólares a la cotización actual. De este monto solo para Comepar se destinaron G. 428.662 millones, unos US$ 60 millones, de la plata pública.

Una explicación más

En un comunicado compartido luego al mediodía por la empresa Comepar nuevamente intentó desmarcarse del trato privilegiado con respecto a los desembolsos del Estado y expresó su preocupación por la situación financiera. “...el retraso en los pagos pone en riesgo puestos de trabajo, genera cargas sociales imposibles de afrontar y afecta gravemente a pequeños y medianos productores de la Agricultura Familiar y a Mipymes” (sic), advirtió.

Miguel Cardona visitó en reiteradas ocasiones al presidente Peña (antes, durante y después de la implementación del programa Hambre Cero), según revelaron los chats compartidos por la excoordinadora de Mburuvicha Róga, Luz Candado.

La exempleada pública también contó sobre el hallazgo de sobres con miles de dólares en la residencia presidencial.

Piden garantizar la sostenibilidad

El senador Mario Varela (ANR, independiente) expresó ayer su preocupación por “la gran deuda que está teniendo el Estado con los proveedores del programa Hambre Cero”. Alertó sobre el riesgo que podría implicar esta falta de pagos para la sostenibilidad del plan alimentario dirigido a niños en edad escolar.

Varela dijo que el problema no se limita al atraso en los pagos, sino al impacto que esta situación puede tener en la continuidad del programa Hambre Cero, impulsado por el Gobierno Nacional. “No vengo a hablar de los proveedores, sino de lo que puede significar un riesgo para la sostenibilidad del programa Hambre Cero. Me preocupan los niños y cómo se va a sostener este programa”, manifestó el legislador en el Senado. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, había negado previamente que la deuda alcance los US$ 240 millones, afirmando que el monto real “no superaría los US$ 50 millones”. Sin embargo, Varela insistió en que “pareciera que tenemos inconvenientes de flujo de caja”, y pidió explicaciones claras sobre los motivos del atraso.

El senador también señaló que el cambio de la fuente de financiamiento podría estar afectando los desembolsos. “Me hablan de que se cambió la fuente de financiamiento, pasó a fuente 10, y donde estamos teniendo problemas de recaudación con la DNIT”, afirmó.