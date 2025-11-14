Tiroteo cartista: Cristina Villalba desafía y amenaza a ministra de Obras por desmentirla y favorecer a otro legislador

La diputada cartista de Canindeyú y presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Cristina Villalba, desafió y amenazó a la ministra de Obras Claudia Centurión.

La legisladora publicó un extenso post en su cuenta de Facebook acusando a Centurión de haber recibido una comitiva encabezada por su rival regional, el senador Alfonso Noria (ANR, HC) y otros diputados, y de haberla denigrado y desmentido.

Esto debido a que Centurión dijo en dicha reunión que no hay presupuesto para la obra en 2026, un compromiso del que Villalba ya se había jactado de lograr ante dicha cartera.

Igualmente en dicha reunión Centurión se comprometió a iniciar la obra en 2027 ante Noria, minimizando así la injerencia de Vilallba dentro del gobierno de Santiago Peña.

“En 2027 vamos a pensar. Realmente si fuese un tramo de 15 Km nosotros, y les voy a ser superhonesta podríamos ver de nuestro presupuesto con fondos locales. Una obra de 40 km como la que ustedes traen a la mesa esa una obra que requiere un gran financiamiento”, señaló Centurión en videos difundidos en portales de Canindeyú.

Lanza advertencia

En su post, Villalba acusó a la ministra de haberle prometido que el tramo Curuguaty- Maracaná tendría financiamiento, por etapas y que ya tiene un Código SNIT, con un presupuesto de US$ 639 millones para el 2026. También publicó la foto de la reunión que ambas mantuvieron y justificó no tener una grabación porque dijo que confía en la palabra.

“Retráctate”, exigió Villalba a Centurión al amenazarla. “Siempre fui de resolver a través del Diálogo Pero … Si te gusta resolver a través de presión, vamos y voy a sumarme a las MANIFESTACIONES, cerrando rutas AHÍ ESTARÉ a partir de esta tu actitud”, advirtió.