Contraloría aplaza a intendente

De acuerdo a la revisión realizada por el ente contralor, de los 24 puntos observados, 16 fueron cumplidos en forma parcial por el municipio y ocho no, considerando los plazos de cumplimiento establecidos y que no se remitieron documentaciones que avalen las gestiones llevadas a cabo.

Entre los puntos observados en la gestión de Coronel se detectó que se gastaron más de G. 180 millones en bocaditos, pero que no contaban con documentación adecuada.

También se encontraron desprolojidades en la compra de combustible, asimismo se emitieron cheques al portador por G. 288 millones y no a nombre del acreedor municipal, se pagó por asesoría con dinero de compensaciones violando las limitaciones legales, según CGR.

Otra de las falencias que no fueron subsandas por la gestión municipal es el sistema de ayuda a las instituciones sin fines de lucro, pues muchas de ellas no cuentan con documentos respaldatorios.

Además, la municipalidad no realizó sus rendiciones de cuentas trimestrales ante la CGR, según el informe registrado por el ente contralor.