Sole Núñez arremete contra cartistas y advierte del “poder de las embarazadas”

La precandidata a la intendencia de Asunción, Soledad Núñez, anunció su embarazo el último fin de semana.

“‘Ni antes, ni después, los tiempos de Dios son perfectos’. Queremos compartir con ustedes esta hermosa noticia. Síii ¡¡Se agranda la familia!!“, escribió la aspirante a la intendencia capitalina en su cuenta de Instagram junto a una tierna postal donde se la ve con su esposo, Bruno Defelippe mostrando la primera ecografía del bebé en camino.

Ante esta noticia, desde el cartismo habrían utilizado su embarazo para hacer una campaña en su contra, según denunció en su cuenta de la red social X.

“Hace rato ya demostraron que no tienen códigos. Pero me parece de muy mal gusto que los cartistas usen mi embarazo para sus campañitas en mi contra", escribió.

“Poder de las embarazadas”

De acuerdo a algunas creencias populares y mitos sobre las embarazadas, se cree que cuando una mujer en estado de gravidez maldice, esa maldición se cumple.

En este caso, la precandidata jugó con este concepto y advirtió sobre estos poderes a sus contrincantes cartistas.

“Capaz no saben que tengo el poder de las embarazadas, todo mal que me hacen les vuelve el doble”, advirtió la precandidata.