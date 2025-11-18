Villalba revela por qué pausaron diálogo en disidencia colorada

El diputado Mauricio Espínola, a través de una publicación en su red social X, afirmó que Arnoldo Wiens es el candidato de Colorado Añetete de la disidencia, así como Pettengil por Fuerza Republicana y Lilian Samaniego por Causa Republicana.

Esto generó malestar en carpas de Fuerza Republicana e impulsó la respuesta de Juan Villalba, precandidato a la intendencia de Asunción, a través de la misma vía.

“Ante las desacertadas declaraciones por parte del referentes del Movimiento Colorado Añetete, se establece una pausa en el diálogo para consensuar candidato para la Intendencia de Asunción en la disidencia colorada, hasta tanto se pueda aclarar o subsanar este inconveniente”, señala la publicación.

La medida responde a la imposición de Arnoldo Wiens como único candidato presidencial por parte de la disidencia colorada, lo que generó descontento dentro de la agrupación.

“Aclaramos que el correligionario Arnoldo Wiens no es nuestro candidato a la presidencia, ya que este tipo decisiones debería ser producto del diálogo y consenso entre todos los movimientos de la disidencia en el momento oportuno“, apunta otra parte del texto.

Seguido remarcó: “Desde hace un buen tiempo que venimos percibiendo este tipo de conductas por parte de referentes del Movimiento Añetete, al pretender marcar una hoja de ruta y adoptar un discurso excluyente, por lo que este tipo de declaraciones no es un hecho aislado”.

“Fuerza Republicana, como todo movimiento, tiene sus pretensiones y objetivos, por lo que rechazamos y negamos categóricamente que el señor Wiens sea el candidato definido de la disidencia colorada para el 2028“, concluyó.